我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「精品教父」、有「越南精品王」之稱的富豪阮漢英及其妻，與女兒和女婿合影。（圖／翻攝自越南快訊）

▲新郎新娘與雙方家長身著以蓮花為主題刺繡的絲質奧黛。（圖／翻攝自越南快訊）

在越南政商與時尚圈皆具高度影響力的豪門家族，近日迎來重要時刻。「精品教父」、有「越南精品王」之稱的富豪阮漢英（Johnathan Hanh Nguyen），與前女星妻子黎紅翠仙，於本週日送女兒阮天阮（Tien Nguyen）出嫁，婚禮現場氣氛溫馨感人，吸引各界高度關注。黎紅翠仙在儀式中數度落淚，她叮囑女兒婚後要視夫家如同自己家人，也勉勵女婿無論遭遇任何困難，都要珍惜與守護妻子。阮漢英則笑中帶淚表示，即使已多次送別子女成家，看到長女找到安穩的人生歸宿，依然令他深受感動，並透露女兒婚後承諾每週仍會返家探望三次。婚禮儀式於靠近西貢河的私人別墅舉行，僅邀請雙方至親參與，整體布置以大量鮮花搭配竹、藤、木製家具，風格典雅而不失傳統韻味。新郎新娘與雙方家長身著以蓮花為主題刺繡的絲質奧黛（Ao Dai），服裝由知名設計師明行（Minh Hanh）量身打造，象徵純潔與圓滿。婚禮遵循傳統迎娶儀式，歷時約兩小時，新郎賈斯汀・科恩（Justin Cohen）親自前往新娘家迎娶。隨後，新人將前往男方住處與親友共度婚宴。據了解，當晚的婚宴賓客約千人，涵蓋多位企業領袖與演藝圈知名人士，場面盛大卻依舊保持低調私密。28歲的阮天阮是阮漢英的長女，自小接觸精品時尚圈，畢業於英國商業管理學士與航空管理碩士，目前負責經營家族旗下的精品時尚通路公司。她經常現身巴黎與倫敦時裝週，與國際時尚圈名人交流，被視為越南新世代時尚代表之一。新郎科恩則從事廣告產業，兩人低調交往多年，始終未對外公開戀情。外界普遍認為，這場婚禮不僅象徵兩個家庭的結合，也象徵越南新世代企業與國際社交圈的緊密連結，在掌聲與祝福中，這段跨國姻緣正式展開人生新篇章。