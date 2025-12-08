我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》與《EdYouth 臺灣一滴優教育協會》、《台灣青年世代共好協會》將於 2025 年 12 月 9 日（二） 共同舉辦「跨世代－2025 AI 青年力國際論壇」。今（8）日活動前夕，NOWNEWS正式宣布，將邀請副總統蕭美琴蒞臨，聽取2025第二屆公民提案競賽9組獲勝隊伍報告並給予回饋、接受學生問答。本次論壇聚焦「AI 世代的教育、政策與未來競爭力」，邀集國內外具代表性的青年領袖與產官學專家，共同探討 AI 對教育、職涯與國際社會的深遠影響。上午場將邀請副總統蕭美琴，聽取本次公民提案入選的前五名得獎團隊與四組優勝隊伍提案簡報，並給予回饋及頒獎。另外NOWNEWS向協辦學校蒐集學生提問，範圍涵蓋AI、青年參與、環境永續、外交與政府政策等，蕭美琴也將與青年問答交流。上午場另一亮點則是邀請青年影響力人物、打造「AI 女友平台」的科技創業家李婷婷 分享 AI 與青年世代的創新應用與未來想像。Z世代CEO李婷婷，創業區塊鏈線上學院The Z Institute、去（2024）年成立FansNetwork AI女友平台，鎖定「陪伴經濟」市場有2萬人註冊。她也將帶來AI在哪些層面帶來翻天覆地的改變，與青年學子分享。下午場則邀請來自美國的 Z 世代網路安全領導者、全球教育者與 AI 安全工程師 Kyla Guru 蒞臨，解析台灣在 AI 時代的全球優勢，並分享青年如何以國際視野與負責任的 AI 力量推動下一波世界性變革。隨後的與談環節，將由鴻海教育基金會總監葉芃欣、立法委員葛如鈞、清華大學資訊工程學系教授胡敏君與青年代表呂顥天，從產官學與青年等多元角度，共同描繪台灣在 AI 新時代的未來藍圖。NOWNEWS跨世代論壇邁入第六屆，此次《2025AI青年力國際論壇》，於台北漢來大飯店舉行，誠摯邀請您蒞臨參與，共同見證 AI 教育與青年力的下一步。