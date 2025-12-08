12月麥當勞表示，12月10日日本直送「巧克力三角派」50元開賣！全新推出印度香料風味的「咖哩辣味麥克雞塊」、搭配鹹香「煙燻起司風味醬」，還推出咖哩風味「搖搖薯條」及咖哩辣雞腿堡、咖哩雙層四盎司牛肉堡與咖哩四盎司牛肉堡，請出舞蹈天團Avantgardey代言。《NOWNEWS今日新聞》記者整理麥當勞新品，本文提供給讀者一次掌握。
麥當勞：日本直送「巧克力三角派」50元開賣
不用飛出國！台灣麥當勞日本直送「巧克力三角派」，香酥鬆軟的千層可可派皮，包裹著滑順濃郁的巧克力內餡，一咬爆漿好誘人。在日本大受歡迎，被譽為神級甜點，現在台灣也吃得到了。
「巧克力三角派」單點50元，12月10日至2026年1月6日（或售完為止）。
麥當勞：「咖哩辣味麥克雞塊」配煙燻起司風味醬！一堆新品開吃
麥當勞全新推出「咖哩辣味麥克雞塊」，佐以印度風味咖哩粉和十餘種香辛料調製而成，外層再裹上印度Teja辣椒碎片與巴西利葉，主打層疊濃厚辛香；搭配鹹香 「煙燻起司風味醬」，好吃會上癮。
「咖哩辣味麥克雞塊」12月10日至2026年1月27日（或售完為止），「6塊咖哩辣味雞塊」單點68元、經典套餐133元、搖搖薯條套餐149元。「10塊咖哩辣味麥克雞塊」單點109元、經典套餐174元、搖搖薯條套餐190元。
並延續辛香魅力，睽違多年再度回歸咖哩風味「搖搖薯條」，多種印度風味香料調製的咖哩風味搖搖粉，滿足重口味嗜辣控。
咖哩風味「搖搖薯條」12月10日至2026年1月6日（或售完為止），「搖搖薯條」單點69元、經典配餐+16元選大薯「免費升級搖搖薯條」，享有咖哩風味搖搖粉與搖搖袋乙個，「咖哩風味搖搖粉包」單點6元、附贈搖搖袋乙個，無限購數量。
咖哩熱潮全面來襲，麥當勞再以日式咖哩的溫潤香甜為靈感，推出全新「咖哩風味漢堡」系列，多款漢堡選擇滿足咖哩愛好者。
「咖哩風味漢堡系列」12月10日起至2026年1月6日（或售完為止）：
◾️「咖哩辣雞腿堡」單點78元、經典套餐143元、搖搖薯條套餐159元。
◾️「咖哩四盎司牛肉堡」單點92元、經典套餐157元、搖搖薯條套餐173元。
◾️「咖哩雙層四盎司牛肉堡」單點132元、經典套餐197元、搖搖薯條套餐213元。
◾️「搖沾特餐」：1份主餐（咖哩辣雞腿堡204元／咖哩四盎司牛肉堡218元／咖哩雙層四盎司牛肉堡258元）＋4塊咖哩辣味麥克雞塊（或原味麥克雞塊）／煙燻起司風味醬＋1包咖哩風味搖搖薯條＋1杯38元冷／熱飲。特餐售價依主餐而定。
肯德基：「聖誕巨大桶」開吃雪花乳酪脆雞＋KITKAT可可流心蛋撻＋草莓奶油比司吉
歲末年終，肯德基則有「聖誕巨大桶」回歸，今年以韓國首爾為主題，1099元開吃雪花乳酪脆雞 x 4，搭配聯名KITKAT奇巧可可流心三重奏蛋撻 x 3＋草莓奶油比司吉 x 2＋咔啦脆雞 x 4＋原味蛋撻 x 3＋黃金超蝦塊 x 2＋鱈魚圈圈 x 1，全台正式開賣，限量10000組售完為止。
資料來源：麥當勞、肯德基
