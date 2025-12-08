台灣本島目前擁有10條國道路線，上下班或假期時間車流量大，「綠底白字」的路標則成為駕駛判斷動線的重要依據，不過在國道路牌上的箭頭「有時朝上、有時朝下」，交通部表示，往上的箭頭表示「行進方向」，往下的箭頭則是「該行駛的車道」，不過科普文貼出後，卻引發網友們的激烈討論。

交通部日前在臉書粉專發文分享圖卡教學，在國道的路標上，除了顯示最大的地名外，下方還會有不同方向的白色箭頭，例如「頭城」下方畫上2個向下箭頭，「台北」下方則畫上1個向上箭頭。

▲交通部透過圖卡教學，國道的路標上，箭頭朝上、朝下的差別在哪。（圖／交通部臉書）
交通部說明，箭頭的方向朝上、朝下，背後所代表的涵意大不相同，如果看到「往下的箭頭」，它是「車道指示標誌」提醒前往該地的駕駛，車輛必須行駛在箭頭下方的指定車道而「往上的箭頭」則是「地名方向指示標誌」主要告知駕駛人，目前這條車道將通往的地點。

交通部貼文發出後，有民眾恍然大悟「不講，還真的不知道」、「考駕照時好像有題目，記得蠻陷阱的」、「向上是指方向，通常都還很遠，向下是指車道，而且快到了」。

▲近日有網友就在PTT提問「朋友第一次上國道要注意啥？」結果許多老司機秒答「4字」，那就是「先買保險」，他們認為這點務必記得！（示意圖／NOWnews資料照片)
▲交通部指出，國道上「往下的箭頭」是「車道指示標誌」；「往上的箭頭」則是「地名方向指示標誌」。（示意圖／NOWNEWS資料照)
不過也有網友認為這類路標設計實在「太不直覺」，「每次看到朝下的箭頭，通常已經在匝道分岔點，地上變成雙白線或槽化線，根本來不及換車道」、「很常都要路口了才告訴我要走哪一線」、「在下面畫個線道示意圖，哪幾個車道是往頭城，哪幾個車道往台北，統一箭頭朝上就好了吧。」

提醒民眾，行駛國道仍要時刻注意路標和車道方向，若在國道變換車道時，出現「未打方向燈、任意驟然變換車道、未保持安全距離、不依標誌標線號誌指示」，違者將依《道路交通管理處罰條例》罰緩，例如「硬切」可能罰3000至6000元，危險駕駛甚至最高可罰24000元並吊銷牌照。

資料來源：交通部臉書

