日籍男子佐佐木貴法才在今（2025）年7月因「妨害性隱私案件」服刑期滿獲釋，短短數月後竟再度犯案。檢方指出，佐佐木於11月6日下午5時13分左右，在台北市大同區捷運中山站4號出口前，看見一名女子穿著短裙，竟起意以手機竊錄其裙底隱私處，行徑猥褻且大膽。全案經士林地檢署偵查後，認定佐佐木涉犯《刑法》無故攝錄性影像罪，已依法提起公訴，並建請法院量處1年6月以上徒刑。起訴內容記載，佐佐木今年6月8日因類似案件遭判處4月徒刑，7月22日才剛從看守所出來，行為本應有所警惕，卻於短期內再次重犯。案發當時，他將手機開啟錄影功能後藏入手提包內，再靠近被害女子，以極低角度從下往上拍攝，竊錄其大腿及裙襬遮蔽處隱私影像。然而，佐佐木的行為被附近民眾察覺異樣，熱心路人立即提醒女子注意。被害人當場查看後赫然發現遭到偷拍，立刻報警。警方到場後將手機查扣，並從中發現相關影像資料。檢察官認為，佐佐木在前案羈押期滿後不久又以相同模式犯案，顯示其明知不法卻仍貿然再犯，對社會秩序造成負面影響。士林地檢署遂依妨害秘密等罪將他起訴，並建請法院從重量刑，以遏阻同類行為發生。