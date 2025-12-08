小煜昔宣布閃婚一夕間掉粉！結束5年婚姻　鬆口婚禮卡關內幕

藝人小煜（楊奇煜）2020年與女友言言閃婚，今（8）日卻無預警宣布結束5年婚姻，兩人已在今年9月簽字離婚，強調和前妻仍會以家人的形式繼續支持對方。曾是男團偶像的他，坦言當初宣布結婚時，自己一夕間掉了很多的粉絲，不過他卻不後悔，直言家庭生活是他幸福來源。另外，小煜宣布結婚後，卻遲遲未辦婚禮，透露原本打算在隔年舉辦婚禮，沒想到婚後育兒開銷變大，最後決定不辦婚禮。

▲小煜（右）今（8）日宣告和言言結束婚姻關係，在9月時簽字離婚，他也透露是經過沉澱後做出的決定。（圖／翻攝自IG@yangchiyu）
小煜閃婚粉絲崩潰　努力兼顧事業與家庭

小煜當年和護理師老婆言言閃電結婚，婚後他將大部分的重心放在家庭生活上，努力兼顧事業與家庭。有著帥氣外型和精壯身材的他，深受許多粉絲喜愛，過去小煜受訪時也坦言，當年宣布結婚時，自己一夕間就掉了很多的粉絲，甚至有人私訊他：「你怎麼可以結婚？」

小煜昔揭婚禮卡關內幕：要再存點錢

另外，小煜結婚後原本是打算在隔年舉辦婚宴，但孩子接連出生，發現光是育兒開銷就相當驚人，最後夫妻倆經過討論後有共識不辦婚禮，笑說：「如果真要辦婚禮可能要再存點錢。」

小煜突拋離婚震撼彈　未來以家人形式繼續支持對方

今早，小煜在社群上宣布離婚，表示：「我和言言在今年 9 月平和地告別了婚姻關係。」透露這是兩人在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福，未來將會以家人的形式繼續支持著對方。

