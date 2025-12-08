我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藝人宥勝（右）涉嫌猥褻女助理案一度想復出，老婆慈惠（左）力挺。（圖／宥勝去哪兒 YouTube）

男星宥勝因猥褻女助理，遭判8個月徒刑、緩刑5年，並需向公庫支付200萬元，今年4月他原本要復出，沒想到受到外界群起撻伐，不敵輿論力量自此宣布退圈，還傳出與妻子慈惠離婚，近來慈惠在臉書發文，透露將在新城市展開新生活，「感覺一切都是老天安排的最圓滿的結束」，似乎已經搬離與宥勝在台中的木屋。慈惠昨（7）日在臉書發文，除了祝自己43歲生日快樂之外，也提到將在新的城市展開新生活，「那些來得及來不及說再見的朋友們，希望一切平安順利，離開前幸運的遇上木屋周圍稻田收割，最後一次見證這批稻子從插秧到收穫，感覺一切都是老天安排的最圓滿的結束。」慈惠寫下，雖然未來的一切無法預期，但只要懷著愛和希望，相信會越來越好，她也感謝家人朋友的關心，以及賦予她生命的父母，「祝福同為12月生日的你快樂，祝福還有能力祝福他人的自己，被滿滿的愛包圍。」對於和宥勝是否離婚，雙方都低調並未多做回應，今年父親節時，慈惠分享兒女的畫作，寫下「祝爸爸父親節快樂」，夫妻間真實狀態仍是謎。宥勝當初因涉強制猥褻沉澱22個月，演藝事業全面停擺，沒想到今年4月他大動作宣布重啟YT頻道，原本以為能重新出發，未料網友並不買單，眼看勢態不對，宥勝馬上又發布聲明，表示未來不再以「宥勝」名義進行任何活動。