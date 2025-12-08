我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人於今（8）日客場挑戰費城76人，儘管上半場團隊手感冰冷一度落後，但在詹皇與唐西奇連線強勢發威下，成功逆轉戰局。唐西奇（Luka Dončić）全場火力全開，狂轟31分、15籃板、11助攻的「大三元」數據；老大哥詹姆斯（LeBron James）則在決勝時刻展現主宰力，全場以17投12中的高效率攻下29分，寫下本季單場得分新高，包含讀秒階段的關鍵三分彈與單打連拿5分「殺死比賽」，終場湖人以112：108驚險擊退76人。此戰湖人進攻狀態起伏，其中里夫斯（Austin Reaves）狀態欠佳，10投僅2中、攻下8分，正負值為-8；反觀「詹皇」詹姆斯（LeBron James）手感穩定，貢獻10分、3籃板、3助攻，而唐西奇（Luka Dončić）則火力全開，半場攻下19分、8 籃板、5助攻，上半場打完湖人以53：60落後。76人方面，馬克西（Tyrese Maxey）延續近期好狀態，半場就拿下15分、4籃板、3助攻，搭配恩比德（Joel Embiid）的8分與年輕球員麥肯（Jared McCain）、埃奇庫姆（J. Edgecombe）各拿8分，團隊火力分布更為平均，助七六人維持半場領先。易籃後戰況風雲變色，里夫斯（Austin Reaves）與八村壘（Rui Hachimura）接連飆進關鍵三分彈，八村壘單節表現尤為搶眼，幫助湖人打出一波高潮將比分反超並一度拉開至8分差。第三節打完，湖人成功扭轉上半場頹勢，以87:84帶著3分領先進入決勝節。比賽進入最後兩分鐘的白熱化階段，面對被追平的壓力，詹姆斯接獲唐西奇傳球，毫不猶豫在左側 45 度角飆進超遠三分彈，幫助湖人瞬間要回3分領先。比賽剩下最後 27.4 秒，詹姆斯再度單打，連拿關鍵5分將比分改寫為110:105，隨後馬克西回敬一顆三分，迫使湖人喊出暫停，最後唐西奇兩罰俱中鎖定勝利。