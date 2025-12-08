我是廣告 請繼續往下閱讀

▲依依（左）講述做試管嬰兒的過程。（圖／翻攝自YouuTube YYC陳依依）

44歲納豆和小11歲的依依去年底登記結婚，兩人今日宣布做人成功，依依透露目前已經懷孕3個多月，預產期是明年6月。據了解，兩人在婚後積極備孕，今年8月做試管一次成功。根據《鏡週刊》報導，納豆和依依婚後積極備孕，今年8月嘗試做試管，沒想到一次就成功，目前依依已經懷孕3個多月，將在明年六月迎來巨蟹寶寶誕生。依依也在臉書發文，「終於可以跟大家分享好消息，我懷孕了！」她也在YT頻道中上傳一支影片，紀錄了她做試管的過程，期間一度出血，讓她備感壓力，不過好在最後順利懷孕，納豆也喜極而泣。納豆和依依也透過經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》，「兩位得知懷孕當下都很感動，畢竟試管過程依依很辛苦，納豆每天看她打針也很心疼！依依希望小孩子能平安健康長大就好，納豆原本想生三個，但看老婆懷孕過程這麼不適，有點改變想法了～但兩位都是非常愛小孩的人，還是會朝著這個方向前進！」依依近來登上張景嵐的Podcast節目也聊到和納豆的感情生活，坦言要不是他生病倒下，不會這麼快結婚，她也從來沒想過，雖然自己養了一輩子的狗，但在納豆生病那段時間，幫他清理排泄物的次數竟然比清理狗的還多，也才知道自己有多愛他。