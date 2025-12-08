我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國軍方週一（8日）表示，泰國已在與柬埔寨存在爭議的邊界發動空襲。先前兩國互相指控對方違反由美國總統川普（Donald Trump）斡旋的停火協議，使得泰國與柬埔寨邊境衝突再度升級。根據路透社等外媒報導，泰國軍方在聲明中指出，在東部省份烏汶府（Ubon Ratchathani）最偏遠的兩個地區爆發的新衝突中，至少一名泰國士兵喪生，四人受傷，原因是其部隊遭到柬埔寨的攻擊。聲明中寫道：「泰方目前已開始使用飛機打擊多個地區的軍事目標。」泰國軍方發言人文泰（Winthai Suvaree）表示，柬埔寨積極地攻擊泰國軍隊，泰國軍方同樣從5時起出動F-16戰機，空襲邊境的多處柬軍陣地。柬埔寨國防部在一份聲明中表示，泰國軍方在兩個地點對其部隊發動黎明攻擊，此前幾天泰國進行了挑釁行動，並補充說柬埔寨部隊尚未進行反擊。這場邊界爭端曾在今年七月爆發為期五天的戰爭，之後在馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）和川普居中斡旋之下達成停火協議。川普也見證了兩國10月在吉隆坡簽署擴大和平協議。在七月衝突期間，雙方互相發射火箭與重型火炮，造成至少48人死亡，估計有30萬人臨時流離失所。但在和平協議簽署過後兩週，11月發生了地雷炸傷一名泰國士兵的事件之後，泰國表示將中止執行與柬埔寨的停火協議。泰國軍方表示，目前在泰國四個邊境地區已有超過38.5萬名平民正在撤離，其中超過3.5萬人已安置在臨時避難所。有超過一個世紀，泰國和柬埔寨一直在兩國間817公里長的陸地邊境沿線爭奪主權。這些邊境最初是在1907年由法國繪製的地圖，當時柬埔寨是法國的殖民地。儘管兩國曾嘗試和平解決重疊的領土要求，但長期積累的緊張局勢偶爾仍會爆發為小規模衝突，例如2011年曾發生為期一週的砲火交火事件。