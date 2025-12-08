我是廣告 請繼續往下閱讀

南韓頒獎典禮2025 AAA「Asia Artist Awards」在6日於高雄世運圓滿落幕，7日又緊接舉辦「ACON 2025音樂節」熱力開唱，由(G)I-DLE台灣成員舒華攜手李濬榮、KiiiKiii成員Sui與CRAVITY台裔美籍成員Allen（馬蒔權）共同主持，場面也是相當熱鬧。然而在出演的團體當中，有不少入場的觀眾被其中一個名為「SB19」的演出震撼，紛紛錄影片上傳社群平台狂讚：「這什麼團體！根本是超大黑馬」、「這太誇張了，全場開麥跳到爆汗，氣氛太詐了！」昨日ACON音樂節結束之後，不少粉絲在社群平台「Threads」上傳影片表示「我真的瘋掉，這團根本是ACON最大黑馬團體，怎麼這麼會唱，這麼賣力在跳舞，把高雄世運當成演唱會在開欸！」、貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「全程一直在感嘆怎麼這麼厲害，舞超級累還全程手麥真唱，跳到爆汗真的好有誠意」、「能低音能超高音，完全目不轉睛，這種水準太強大」。而在ACON音樂節備受討論的這個男團就是「SB19」，，先是憑藉〈Go Up〉一曲在2019年爆紅，又以〈MAPA〉在YouTube創造破億點擊，後來〈GENTO〉推出之後把他們推向顛峰，其舞蹈連韓國男團都在Cover，是一首全球現象級的神曲。昨晚出席ACON音樂節，SB19依舊火力全開帶來舞台，不僅觀眾超嗨，連在後台準備上場的韓團「xikers」也被深深吸引，跟著SB19一起搖動身體。最厲害的是，，記者昨日看ACON線上直播時，全程也是驚訝不已，根本是炸翻全場，氣場完全不輸給任何男團。SB19在早期因為經常唱跳南韓人氣男團「防彈少年團」的歌曲，被戲稱是「BTS致敬團」，團員JUSTIN表示：「因為以前在菲律賓沒有這樣的男團，所以剛開始還沒有發歌的時候，會有些質疑的聲音，說我們抄襲、沒有原創性，當時確實有被打擊自信心，擁有低音Rap、超高音鐵肺組成的SB19，獨具特色讓他們被越來越多人喜愛，在2023年推出〈GENTO〉之後完全是巔峰狀態，還成功讓他們可以進軍美國巡演，，是非常棒的成績，也成功把P-pop推向國際。喜歡SB19的話，相信他們會再次來台開唱，屆時如果喜愛他們的粉絲可不要錯過囉！