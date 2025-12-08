位於台北市信義區的知名夜店RUFF今（8日）清晨4時22分許發生有民眾喝醉鬧事，一名李姓男子於夜店結束後不願意離場，和夜店安管人員爆發衝突，咬傷對方後遭到強制帶出場。警方獲報到場，李男情緒失控嗆警：「你來管束我啊！」怎料，被上銬後竟直接倒在警車前「裝死」，超丟臉的畫面全被拍下。

▲信義夜店玩嗨不想走！醉男咬傷安管嗆警　「上銬裝睡」丟臉畫面曝。（圖／翻攝畫面）
▲警方獲報到場後男子還嗆警：「來管束我啊！」被上銬後直接倒在警車前「裝死」。（圖／翻攝畫面）
據了解，這名李姓男子今（8日）清晨於夜店結束營業後不願意離去，安管人員上前勸離爆發衝突，李男一氣之下怒咬傷安管人員，強制將其帶離夜店後報警。警方獲報到場後，發現李男情緒依舊相當激動，怒嗆員警：「來啊！你來管束我啊！」而警方為了防止脫序行為對其實施管束，並聯繫李男姊姊至所帶回。

而這一幕也被一旁的民眾拍下上傳至社群網站Threads，傻眼寫下：「被上銬完不演了直接睡給警察看…」從畫面中可見，這名李姓男子被上銬後，直接倒在警車前的地板上，動用好幾名員警才成功將其拖上車，一旁疑似李男的女性友人也目睹全程。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
