▲希南4年前因為說「台灣是國家」，惹怒中國、也惹怒美國。（圖／翻攝自John Cena X）

▲希南坦言現在已經不會接受粉絲、影迷要他講中文。（圖／翻攝自John Cena X）

好萊塢動作巨星約翰希南（John Cena）近日上美國Podcast節目，首度全面回顧自己四年前因一句「台灣是第一個看到電影的國家」而引爆的國際風波，他坦承當時自認中文夠好，巡迴亞洲宣傳《玩命關頭9》期間，堅持所有訪問都要用中文進行。然而在一段馬拉松式錄影的最後時刻，他未重新檢查稿子，直接照著拼音唸出口，沒想到一句話讓中、美兩地同時沸騰，也讓他的人生瞬間失控，對此他坦言十分後悔，直言：「中國生氣、美國也生氣！」影片中，希南提及「台灣是國家」的內容立刻在中國社群引發大規模反彈，希南也在壓力下迅速錄製中文道歉影片，強調自己「尊重中國與中國人民」。雖然希望止血，卻沒料到反效果更大，希南說那段時間不僅中國網友暴怒：「連美國也對我翻臉！」對許多美國觀眾而言，他的中文道歉彷彿向政治妥協，因此也遭到強烈批評。希南苦笑：「不管做什麼都不對，每個人都生氣。」希南坦承，最大錯誤是把「語言能力」誤認成「文化理解」，他知道自己說了什麼詞彙，但完全沒掌握其背後的政治敏感度，主持人喬羅根問他：「他們不是都說中國台北嗎？」希南無奈表示，當年根本不懂這些稱呼背後的複雜性。希南直言自己踩進「地緣政治的泥沼」，而且是毫無準備地跳下去：「那根本不是我應該涉足的水域。」如今只要公開場合有人要他講中文，他大多會婉拒，因為他已經深刻明白「說得懂不代表用得對」。事件爆發時，希南正拍攝DC影集《和平使者》，風波越演越烈，他擔心累及劇組與影集，甚至主動去跟導演詹姆斯岡恩說：「如果你覺得需要開除我，我能理解。」雖然最終團隊選擇支持他，但希南表示，那段期間每天都像「吊在懸崖邊」。除了輿論壓力，希南更深刻感受到身為公眾人物必須承擔的國際影響力：「無論你怎麼小心，都可能踩到某個國家的底線。」回首整件事，希南認為真正讓情勢失控的，是他當時出於焦慮、立刻錄製道歉影片，而不是先冷靜理解情況，他說如果當時能深呼吸、花點時間搞懂跨國輿論差異，或許結果不會失控到「兩邊都罵」。希南用「把船弄沉」形容當時的衝動決定：「我不是補破洞，而是直接把整艘船打沉。」如今他以這段經歷警惕自己，在全球化的娛樂環境裡：「一句話的重量有時比你想像的更重。」