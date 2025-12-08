我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安潔莉娜裘莉（如圖）與布萊德彼特離婚，目前在爭取法國酒莊所有權。（圖／美聯社／達志影像）

求償11億元曝光 電子郵件揭雙方互控

拒交22份文件引爆火藥味 雙方互指「濫用特權」

布萊德彼特（小布）與安潔莉娜裘莉2016年分居，歷經多年法律糾紛後，直到2024年底才正式解除婚姻關係，期間歷經小布向裘莉求償3500萬美元（約新台幣11億元），到裘莉拒交相關文件，尤其2人共同持有的法國酒莊「Miraval」卻成為分手後最大戰場，這座價值不斐的莊園原本象徵夫妻情誼，如今卻變成雙方對簿公堂的核心焦點，爭議從持分、出售，到是否違約，都讓雙方再度陷入拉鋸。最新曝光的法院文件顯示，小布向裘莉求償3,500萬美元，指控她違反過往協議，未經他同意私自將持股出售給Stoli集團旗下品牌Tenute del Mondo，雙方律師往返於2023年11月的多封電子郵件近日被提交至法院，文件內容顯示裘莉方面反擊指出，小布當初拒交相關財務與合約資料，如今求償所需的證據正是他先前親手擋住的「自食惡果」。裘莉律師同時再度指出，小布曾要求她簽下為期四年的廣泛 NDA（保密協議），內容涉及小布個人行為，疑似與2016年私人飛機事件相關。裘莉過去指控小布在機艙內曾對她與孩子情緒失控；小布方面則堅稱NDA為商業保護措施，與家庭事件無關，如今NDA爭議再次浮上檯面，讓酒莊訴訟增添更多敏感政治與家庭議題色彩。裘莉以「律師與當事人之間的保密特權」為由，拒絕提供部分過往通信，引起小布法律團隊強烈不滿，認為她刻意阻撓法院調查，甚至影響公眾觀感，小布現已要求法院強制釋出22份文件，律師更批評裘莉濫用特權、模糊焦點。裘莉方面則反駁：「整場官司只是彼特多年來試圖控制並壓迫安潔莉娜的延續。」雙方各說各話，火藥味十足。雙方的對立，即將在12月17日的公開聽證會迎來新一輪攻防，從2011年共同買下酒莊，到2016年分居、再到如今互控違約與隱匿資料，昔日銀幕情侶早以恩斷義絕，2人過去因《史密斯任務》相戀、共同撫育6名孩子，如今卻在商業利益與信任破裂下越行越遠。外界普遍認為，這場酒莊官司恐怕短期內難以落幕。