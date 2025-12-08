我是廣告 請繼續往下閱讀

▲從去年柬埔寨法爾藝術學院（Phare Ponleu Selpak）國際馬戲藝術節後接棒辦理，除了來自日、韓、柬埔寨、澳洲及台灣的馬戲夥伴、也加入新加坡、香港及德國研究員等觀察者加入。（圖／法爾藝術學院提供）

2025衛武營馬戲平台於12月4日展開，持續兩周至12月14日，以「翻轉日常，萬物流動」作為今年的主題，打破日常對性別、空間、國家、物種與物件等各種固態的邊界，達到萬物流動的液態平衡。除了豐富的馬戲節目，也有許多來自歐美及亞洲馬戲網絡之會員共聚一堂，共同為馬戲寫下嶄新篇章！衛武營自2019年辦理亞洲馬戲網絡年會，睽違6年後，從去年柬埔寨法爾藝術學院（Phare Ponleu Selpak）國際馬戲藝術節後接棒辦理，除了來自日、韓、柬埔寨、澳洲及台灣的馬戲夥伴、也加入新加坡、香港及德國研究員等觀察者加入，衛武營馬戲平台更在文化部、文化部駐紐約台北文化中心及國家藝術文化基金會等諸多單位的支持下，匯聚歐洲馬戲網絡（Circostrada）的會員及其他全球策展人於12月5日展開交流。亞洲馬戲網絡於年會期間帶來熱絡的討論，如何在所有成員國的貢獻之下，活絡亞洲馬戲各國的特色，並朝著建置資料庫的方向規劃與邁進，連結區域相關馬戲人才培育學校，呼應亞洲馬戲網絡的宗旨--「不只促進成員國之間的技術交流，更帶來知識傳遞及記錄，將亞太區及大洋洲各國在不同語言、不同文化及發展脈絡之下找到亞洲特色」！更與歐洲馬戲網絡首次對話，討論如何串聯全球馬戲發展，舉凡國際移動與交流、歐亞夥伴關係、教育及訓練等方向發展。此次年會也在12月7日告一個段落後，移至日本延續進行，由日本夥伴瀨戶內馬戲工廠（Setouchi Circus Factory）規劃近一周的時間帶領所有與會者認識日本馬戲發展及參與橫濱國際表演藝術會（Yokohama Performing Arts Meeting），一個位於日本橫濱且是亞洲最具影響力的當代表演藝術平台之一，為年會畫下最豐富且盛大的一次完美收尾。