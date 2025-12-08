我是廣告 請繼續往下閱讀

▲納豆（左）與依依（右）升格新手爸媽，夫妻倆也分享喜悅心情。（圖／摘自依依 陳依依Sherry臉書）

藝人納豆與老婆依依去年底登記結婚，今年一月舉辦完婚宴後，夫妻倆積極做人，今（8）日依依宣布懷孕喜訊表示：「我們有小寶寶了！」他們也透過影片分享艱辛的求子過程。依依與納豆透過試管且「一次就中」，稍早經紀人則回應：「依依希望小孩子能平安健康長大就好，納豆原本想生三個，但看老婆懷孕過程這麼不適，有點改變想法了！」依依透露在進行試管之前，必須有許多流程，包括檢測AMH值、打排卵針以及無止盡的抽血和吃藥，而過程中依依也不斷自我喊話：「沒事的，我們再接再厲！」肚皮也因為打針造成瘀青，讓人看了心疼。得知成功懷孕後，依依當下激動落淚，兩人臉上都充滿喜悅，就連納豆也都忍不住落下男兒淚，開心表示：「我們有小寶寶了！」首度升格當爸媽，稍早經紀人回覆《NOWNEWS今日新聞》：「兩位得知懷孕當下都很感動，畢竟試管過程依依很辛苦，納豆每天看她打針也很心疼。」透露原本納豆想要生三個，但看到老婆懷孕過程這麼不適，有點改變想法了，不過兩位都是非常愛小孩的人，還是會朝著這個方向前進。依依目前已經懷孕3個多月，預計將在明年迎接寶寶到來。