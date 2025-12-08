我是廣告 請繼續往下閱讀

前華碩員工、中配錢麗因鼓吹武統，日前遭內政部等機關註銷台灣身分及戶籍，並接著遭廢止其依親居留許可，目前她已自行返回中國，而今年度除了錢麗，還有備受外界關注的中配亞亞、小微、恩綺等人，皆因武吹武統而被迫離開台灣，其中，亞亞甚至吸引大批媒體到松山機場採訪、拍攝，並於回到中國後仍持續發布新影片，不忘曬出和孩子分隔兩地的對話賣慘。另外，小微回到貴州生活後也仍分享生活，但似乎不如其他恩綺「轉型成功」來得順遂。錢麗3日自行飛離台灣，隨後發文表示「順利返回中國」，規劃先休息一段時間，並嗆聲：台灣社會已被民進黨的「台獨政權」營造成「仇恨、對立、反中抗中」的氛圍，大眾已無法冷靜理性溝通，因此決定暫時離台。錢麗外，今年備受關注的還有亞亞、恩綺、小微等中配。其中，亞亞在被遣返之際，特地赴內政部抗議，登機前還和孩子們在鏡頭前告別，而在回到中國後，她更接受中國媒體《環球日報》專訪，但之後的45天完全沒有消息，等到她終於上傳新影片時，內容卻痛批台灣當局「抹黑」，並曬出孩子告訴她「真的好想妳」、「希望妳離我們近一點」等對話截圖，意圖博取同情。而恩綺則是回到中國後的隔天立即上傳影片，強調自己多愛成都、已開啟新生活，告別鹹濕的海風，擁抱成都麻辣鮮香，還說很多蔬菜是台灣沒有的等語。如今，她不時於抖音拍片「傳遞正能量」、「宣揚祖國的美好」，連到泰國玩都不忘強調「兩岸一家親」，算是轉型成功。至於被遣返時曾在機場大吼的小微，回到中國後也持續拍片分享農村生活，但風格不若以往嗆辣，連中國網友也忍不住吐槽，讓她疑似陷入兩邊不討好的困境。反共網紅八炯就曾透露，小微曾表示將去直播公司工作，後來卻失業了，即便持續發布影片，批評遭到禁止入境台灣，但她的影片瀏覽數以及愛心數量遠不如恩綺、亞亞，處境不大如前。