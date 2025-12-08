我是廣告 請繼續往下閱讀

市場消化聯準會偏好採用的通膨指標降溫訊號，強化下週降息的預期，美國股市上週五全數走高，帶動台北股市今（8）日開盤上漲53.11點、來到28034點、站上28000點關卡，盤中在買盤挹注下持續走高，最高一度來到28266.76點，午盤上漲235.68點或0.84%，收在28216.57點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.54點、來到261.19點，午盤上漲1.82點或0.7%，來到262.47點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：華邦電、台玻、力積電、旺宏、玉山金；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、華邦電、欣興、台玻、群聯。權值股多數走高，權王台積電開高走高，盤中最高一度來到1490元，午盤上漲25元或1.71%，來到1485元；鴻海早盤表現較為震盪，隨後在買單挹注下翻紅，午盤上漲0.5元或0.22%，來到231.5元。今日盤面焦點持續聚焦在記憶體概念股，其中華邦電爆量攻上漲停價67.9元，午盤成交量達30.5萬張、位居冠軍；旺宏也同步攻上漲停價37.25元，午盤成交量達14.7萬張；南亞科則是上漲逾5%；力積電也同步上漲逾5%。PCB概念股同步走高，德宏攻上漲停價75.7元，晟鈦、台虹上漲逾8%，聯致上漲逾6%。半導體概念股也有買單挹注，華東、旺宏、華邦電、威盛、矽格攻上漲停板，福懋科上漲逾8%，偉詮電、十銓上漲逾7%，聯鈞、南亞科上漲逾6%，南茂上漲逾5%。