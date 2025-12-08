我是廣告 請繼續往下閱讀

南海即將迎來新一波天氣變化，一個目前位於菲律賓中部外海的熱帶性低氣壓，預計週一（8日）進入南海後將逐漸受到北方冷空氣影響，路徑轉為偏南移動，各國氣象單位正密切追蹤其發展動向。越南國家水文氣象預報中心指出，該熱帶性低氣壓在過去24小時內以每小時5至10公里向西移動，週日清晨加快至每小時15公里，中心最大風速約49公里。預估至週一上午7時，將移動至菲律賓巴拉望島以東海域，並維持現有強度，持續朝西南方向前進。隨著北方冷空氣南下，低氣壓在進入南海後將逐漸偏向南移，至週二上午7時，中心位置預計來到南沙群島東北方，距離松子西島約240公里的東南方海域，移動速度提升至每小時20公里，但強度大致維持不變。香港天文台則評估，該系統目前風速約45公里，進入南海後將略降至40公里，之後可能持續減弱。不過，從週一上午起，南海中部偏東南海域及南沙群島東北海面，風力恐逐漸增強，最大可達49公里，浪高上看2至4公尺，對海上作業船隻構成潛在威脅。越南國家民防委員會已於週六發布緊急通知，要求從廣治省至安江省的沿海各省市全面掌握系統動態，主動通知危險海域內的船隻避開行進路線，同時整備救災設備，以防突發事故發生。氣象單位也提醒，本月南海可能出現1至2個颱風或熱帶性低氣壓。今年以來，南海已生成15個颱風與6個熱帶性低氣壓，創下1961年有紀錄以來最高數量。氣象單位也指出，太平洋聖嬰現象正逐漸轉向反聖嬰，未來降雨量與冷空氣頻率恐同步增加。面對極端氣候趨於常態化，各國防災應變能力也將面臨更嚴峻的考驗。