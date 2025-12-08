《Peanuts花生漫畫》SNOOPY史努比太萌！早餐麥味登聯名史努比今（8）日第二波周邊商品開賣，麥味登Plus+ APP獨家「史努比鬆餅堡」絨毛玩偶吊飾搶翻天，還有歐拉夫、小黃鳥糊塗塌客絨毛玩偶吊飾、玩偶抱枕毯、餐具餐墊組都熱賣。最新「史努比花生飲茶快閃店」將於12月12日華山1914文化創意產業園區開幕，主角們變身菠蘿油充氣公仔、造型雞蛋仔、磁鐵小夜燈箱一次看。《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新史努比資訊，本文提供給讀者一次掌握。
麥味登：聯名史努比鬆餅堡！玩偶抱枕毯周邊一覽
早餐麥味登聯名《Peanuts花生漫畫》，SNOOPY史努比第二波周邊商品開搶（每人每款限購2件）。麥味登Plus+ APP獨家「史努比鬆餅堡」絨毛玩偶吊飾限量1000顆，今上午10:00一開賣就搶翻天，不少粉絲抱怨系統當機、卡頓嚴重，紛紛敲碗開放預購。
◾️APP獨家「史努比鬆餅堡絨毛玩偶吊飾」359元。
◾️「玩偶抱枕毯」史努比／歐拉夫各599元。
◾️「絨毛玩偶吊飾」歐拉夫／史努比／糊塗塌客各319元。
◾️「餐具餐墊組三件組」史努比279元。
史努比花生飲茶快閃店在華山！菠蘿油充氣公仔、磁鐵小夜燈箱搶先看
華山1914文化創意產業園區中2館將開幕「史努比港式茶飲快閃店」免費入場！以馬年為主題的「馬年史努比充氣公仔」迎接大家，史努比、歐拉夫與胡士托化身「菠蘿油充氣公仔」，還有「磁鐵小夜燈箱盲盒」6款可收藏，更首度推出「史努比造型雞蛋仔」，讓人好期待。
史努比花生飲茶快閃店 資訊
地點：華山1914文化創意產業園區 中2館1樓
時間：2025年12月12日至2026年4月6日 10:30-19:00
活動免費入場／寵物友善（不落地）
資料來源：Peanuts花生漫畫、麥味登、華山1914文化創意產業園區
