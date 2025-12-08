新北市板橋重慶路（府中商圈）的「定食8」及「爭鮮」共同餐廳，今（8）日凌晨出現氣爆，有5人送醫，所幸都無大礙。附近住戶表示，爆炸發生當下整棟樓都能感到震動，土木結構技師上午也到現場進行勘查，初步檢視鄰近建物多為玻璃破損，結構沒有明顯損壞，不過事發的建築物還需要進一步檢視。建築安全履歷協會理事長、結構技師戴雲發表示，一般家庭瓦斯氣爆不會對建築主結構造成影響，但如果承重的梁柱、牆面出現裂縫，還是要請專業技師勘查修復。
靠近爆炸點天花板鋼筋裸露 鄰棟多為玻璃破損
新北市工務局指出，土木技師到場勘查，爆炸發生大樓的2樓天花板，裝修大面積崩落，靠近爆炸點的天花板混凝土剝落鋼筋裸露、外牆牆體損毀傾倒、3樓部分天花板裝修崩落、地板隆起，整體結構安全還需要進一步評估。周邊建築物多為玻璃破損，結構沒有明顯影響。
氣爆影響建築結構？專業結構技師解答
至於氣爆會影響建築結構嗎？結構技師戴雲發告訴《NOWNEWS》記者，一般住家瓦斯氣爆不太會對主要承重的大梁、大柱有影響，但一些附屬建物，像是玻璃、門窗、輕隔間等可能會有受損。
商業空間的話，瓦斯鋼瓶較多，就可能會造成混凝土局部破壞，不過瓦斯爆炸還是不會造成結構破壞，更大威力的震動才會讓建築的主要結構損壞。另外，土木技師到現場勘查時，有發現靠近爆炸點的天花板混凝土剝落鋼筋裸露等情況，可能是因為物品因爆炸往外噴射，造成混凝土表層受損。
主結構若有裂縫 一定要請修復
戴雲發指出，氣爆的震動對於建物主要結構來說，不太會有影響，基本上都是民眾肉眼可看到的受損，像是玻璃門窗破裂、輕隔間有裂痕等，只要修補就可以。如果有出現比較嚴重的混凝土剝落，很有可能是建物本身就比較老舊，或是海砂屋，受到搖晃、震動混凝土就會剝落，如果是主結構出現裂縫、混凝土剝落的情況，就要請專業技師評估修復。
資料來源：新北市工務局、戴雲發
