我是廣告 請繼續往下閱讀

▲越南的南方電力公司表示，若天候許可，修復海底電纜至少需一個月至數個月。（圖／記者賴正琳攝）

越南知名觀光勝地富國島近日突發大規模停電事故，正值旅遊旺季開跑前夕，卻因施工意外導致電力供應系統重創，不僅影響居民生活，也對飯店、觀光產業造成不小衝擊，暴露出島嶼基礎建設長期存在的脆弱風險。目前工程人員緊急搭建一條臨時110千伏架空電纜，自河仙沿岸連接至受損區域，該線路已於週五深夜正式啟用。綜合越南媒體報導，事故發生於11月29日，施工團隊在河仙市進行濱海道路工程時，將鋼樁誤打入水下電纜，切斷連接本島與富國島北部的110千伏海底電纜。該電纜供應島上約七成電力，導致東陽、句干、句陽、涵寧及整個北半島區域停電，超過3萬戶家庭陷入黑暗，部分地區連帶出現供水中斷情形。為穩定供電，安江省電力公司緊急從富國島南部調度電力，並運送20台柴油發電機到島上，臨時增加約2.5百萬瓦的發電量。不過，由於水下電纜損壞後的修復工序極為複雜，相關作業恐需耗時數月才能完全恢復。在正式修復前，工程人員緊急搭建一條臨時110千伏架空電纜，自河仙沿岸連接至受損區域，該線路已於週五深夜正式啟用，暫時恢復北部供電穩定度。富國島目前共有兩條主要對外供電來源，南部為220千伏高壓線，北部則仰賴此次受損的110千伏海底電纜。這條長達57公里的海底電纜自2014年啟用以來，大幅降低富國島對柴油發電的依賴，也推動當地觀光業快速發展，遊客人數從2015年不足100萬人次，成長至2024年的830萬人次。不過近年島上用電需求年均成長超過45%，雖於2022年啟用跨海220千伏高壓線，增加500百萬瓦容量，但兩套系統卻未形成完整環狀電網，無法在單一路線故障時即時互補供電。能源專家指出，多項110千伏變電站與線路建設因徵收問題延宕多年，對於即將在2027年主辦APEC會議、用電量可能倍增的富國島而言，風險更為嚴峻。除呼籲加速電網建設外，也建議大型飯店應具備48至72小時備援發電能力，並評估推動屋頂型太陽能與建立即時監控的基礎設施安全中心，避免類似事故再次重創島嶼運作。