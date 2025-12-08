蘋果iPhone 17從9月上市之後就在全球掀起銷售熱潮，根據市調機構Counterpoint最新公布數字，2025年第三季銷售量最好的前十名手機，冠軍並不是iPhone 17系列新機，而是上一代的iPhone 16；而三星則是以中階手機包辦所有中段的名次，不過旗艦機系列卻沒有半支上榜，再度顯現蘋果在旗艦機市場的制裁力。

全球第三季手機銷售排行榜！冠軍到殿軍意外全是iPhone 16

根據Counterpoint公布最新「2025年第三季暢銷手機排行榜」，第一名是iPhone 16拿下，第二名至第四名也都是蘋果手機，依序為iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max以及iPhone 16e，顯見蘋果不管在中階市場還是旗艦市場的手機，都是廣獲全球喜愛，一舉摘下冠軍至殿軍暢銷手機排行，實力相當驚人。

至於安卓陣營，三星憑藉中階手機系列橫掃中段名次，第五名至第九名都是三星的中階手機，包括A16 5G、A06、A36、A56以及A16 4G，可以發現在全球市場中，中階手機現在也開始加入AI趨勢的功能，越來越受到預算有限的消費者喜愛。最後第十名則是由iPhone 17 Pro Max拿下。

▲自去年9月截至目前iPhone 16累計銷量達176.5 萬台，持續穩坐智慧手機市場的銷售主力。（圖╱傑昇通信提供）
▲iPhone 16系列機款在全球手機市場第三季依舊開出紅盤，橫掃冠軍至第四名的位置。（圖/傑昇通信提供）
蘋果驚人爆發力「只賣10天衝上第10名」！三星旗艦機全軍覆沒慘敗

然而在這份榜單中，除了冠軍至第四名都是iPhone之外，最令人驚訝的還是第十名的「iPhone 17 Pro Max」，以第三季計算週期為7至9月來看，iPhone 17系列新機是在9月19日才正式開賣，等同於只賣10天左右，iPhone 17系列新機竟然有機款可以衝上前10名，而且還是最頂規旗艦版的「Pro Max」。

如果看去年第三季的表現的話，紅米這次直接缺席前十名榜單，但至少第十名還是由三星S24拿下，但今年第三季安卓陣營的旗艦機全軍覆沒，連長期表現亮眼的S25 Ultra也首度跌出前十名，處處可見蘋果的銷售爆發力實在相當驚人，正在碾壓手機市場。

▲全球第三季暢銷手機排行榜出爐，iPhone 17 Pro Max只開賣10天左右就擠進前十名，反觀安卓陣營旗艦機在今年第三季全軍覆沒。（圖/Counterpoint）
台灣第三季手機銷售出爐！iPhone 17更離譜制霸「被台灣果粉買爆」

那麼台灣手機市場第三季表現又是如何呢？根據傑昇通信公布最新數據，總計賣出124萬支手機，而在前10名的機型中，同樣冠軍到殿軍都是被iPhone包辦，但跟全球相比不同的是，包辦的機型是iPhone 17不是iPhone 16，非常驚人，短短10天左右，iPhone 17直接被台灣人買爆，冠軍至第四名依序為「iPhone 17 Pro 256GB」、「iPhone 17 256GB」、「iPhone 17 Pro Max 256GB」以及「iPhone 17 Pro Max 512GB」，可以看出台灣人到底有多愛使用iPhone。

▲iPhone 17在中國市場的月銷量增長了37%，年增長22%，而10月份iPhone 在中國智慧型手機銷售的市場佔比達到25%。（圖/記者張嘉哲攝）
▲iPhone 17在台灣受到果粉喜愛，只開賣10天左右就摘下第三季實體通路手機市場冠軍至第四名的成績，顯見台灣人用iPhone的比例真的很高。（圖/記者張嘉哲攝）
至於第5名至第10名，則依序為「Galaxy A56（12GB/256GB）」、「iPhone 17 Pro 512GB」、「OPPO A5 Pro 5G 6GB/128GB」、「三星Galaxy A17 6GB/128GB」、「iPhone 16 128GB」、「vivo Y29s 5G 6GB/128GB」，也跟全球市場一樣，旗艦機市場完全被蘋果給壟斷，手機市場現況基本上已經是分為「蘋果旗艦機」以及「安卓陣營中階機」兩大派，安卓旗艦機還要怎麼突圍，也是品牌必須思考的課題之一。

資料來源：Counterpoint傑昇通信


