全球第三季手機銷售排行榜！冠軍到殿軍意外全是iPhone 16

第一名是iPhone 16拿下，第二名至第四名也都是蘋果手機，依序為iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max以及iPhone 16e

三星憑藉中階手機系列橫掃中段名次，第五名至第九名都是三星的中階手機，包括A16 5G、A06、A36、A56以及A16 4G

最後第十名則是由iPhone 17 Pro Max拿下。

▲iPhone 16系列機款在全球手機市場第三季依舊開出紅盤，橫掃冠軍至第四名的位置。（圖/傑昇通信提供）

蘋果驚人爆發力「只賣10天衝上第10名」！三星旗艦機全軍覆沒慘敗

等同於只賣10天左右，iPhone 17系列新機竟然有機款可以衝上前10名，而且還是最頂規旗艦版的「Pro Max」。

但今年第三季安卓陣營的旗艦機全軍覆沒，連長期表現亮眼的S25 Ultra也首度跌出前十名

▲全球第三季暢銷手機排行榜出爐，iPhone 17 Pro Max只開賣10天左右就擠進前十名，反觀安卓陣營旗艦機在今年第三季全軍覆沒。（圖/Counterpoint）

台灣第三季手機銷售出爐！iPhone 17更離譜制霸「被台灣果粉買爆」

但跟全球相比不同的是，包辦的機型是iPhone 17不是iPhone 16，非常驚人，短短10天左右，iPhone 17直接被台灣人買爆

▲iPhone 17在台灣受到果粉喜愛，只開賣10天左右就摘下第三季實體通路手機市場冠軍至第四名的成績，顯見台灣人用iPhone的比例真的很高。（圖/記者張嘉哲攝）

旗艦機市場完全被蘋果給壟斷，手機市場現況基本上已經是分為「蘋果旗艦機」以及「安卓陣營中階機」兩大派