周二才剛要回溫、周末又挑戰冷氣團10度大降溫！7-11使出絕招「冷熱通殺」，宣布門市開賣罐裝的屋馬枸杞雞湯，並同步推出「APP寄冰」霜淇淋買2送2，限時3天開搶。全家表示，首度和汽車品牌VOLVO合作，推出冬天限定的「棉花糖巧克力飲」，送貼紙之外再抽5萬元VOLVO購車優惠，《NOWNEWS今日新聞》整理7-11、全家新品優惠重點一次看。
🟡7-11霜淇淋「門市買1送1、APP買2送2」
7-11將於12月10日正式開賣「蜜金桔霜淇淋」，以橙香雪貝霜淇淋為基底，選杯裝就能免費加贈蜜金棗、香桔汁醬，單杯售價49元。APP寄冰優惠來了，今（8）日至12月10日限時3天霜淇淋不限口味買2送2，售完為止。
此外，周五至周日（12月12日至14日）門市持iCash 2.0、iCashPay消費，全口味霜淇淋買1送1。思樂冰不限支付方式，12月12日至12月14日同樣限時3天全口味任選第2杯10元。
🟡7-11獨賣：罐裝「屋馬枸杞雞湯」溫溫喝
迎接寒冷冬季，7-11宣布12月10日熱罐新品上市，不只獨家販售，再加碼指定品項任選第2件8折，其中最搶眼當屬吃屋馬燒肉必喝的「雞湯」，現在也變成罐裝隨時隨地開喝，4大熱罐新品搶先看：
1、屋馬枸杞雞湯（39元），燒肉界霸主屋馬技術指導。
2、萬波柚香粒粒（35元），特選本土文旦與黃金柚，添加柚子果肉及蜂蜜。
3、玉米濃湯（49元），1人份玉米濃湯，能喝到完整玉米粒。
4、蠟筆小新布丁風味牛乳（39元），布丁、焦糖香氣提升。
🟡7-11「可口可樂迷你相機」12月10日開放預購
日前可口可樂推出加價購商品「迷你數位相機」，沒想到全台民眾搶翻天，7-11表示，12月10日上午11時起加開限量預購，買任4瓶可口可樂指定商品，就可用439元加購可口可樂迷你數位相機，共有紅、白兩款，各限量7200台，單筆預購限1台，不過得等到2026年2月12日才能到原門市取貨。
7-11「可口可樂迷你數位相機」開賣搶瘋！439元入手 能拍照錄影
🟡 7-11「愛sharing分享日」咖啡優惠：買12送6
◾大杯厚乳拿鐵／大杯卡布奇諾買12送6，優惠價780元（8萬組）
◾特大杯拿鐵／特大杯美式買12送6，優惠價840元（8萬組）
◾風味指定飲品冰飲（皇家伯爵紅茶拿鐵／黃金榛果太妃／香草焦糖瑪其朵／福岡八女濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／好時經典可可）買12送6，優惠價900元（5萬組）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買12送6，優惠價720元（5萬組）
◾特大杯厚乳拿鐵／大杯榛果風味燕麥拿鐵買12送6，優惠價1080元（5萬組）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵買12送6，優惠價1200元（5萬組）
🟡全家聯手VOLVO，買「棉花糖巧克力飲」抽5萬元購車優惠
全家首次和汽車品牌VOLVO合作，12月10日起推出期間限定的「棉花糖巧克力飲」，單杯售價75元，除了搭配紅色聖誕杯款與杯套，12月10日至2026年1月6日買棉花糖巧克力飲，加送限量VOLVO MILU造型貼紙，還能抽VOLVO購車5萬元優惠券。
冬天正是巧克力的季節，全家12月10日同步推出三明治、甜點、麵包等多款可可新品項，鹹食新品則是惡魔乳酪生義大利麵、大口起司熔岩白醬炸魚飯糰。12月10日至12月23日期間，罪惡美食指定品項推出會員享8.8折優惠。
資料來源：7-11、全家
