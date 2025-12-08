我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著線上購物持續蓬勃發展，越南多個主要城市的店面租賃市場正面臨前所未有的挑戰。即便房東提供最高20%的租金折扣，仍有大量店面空置，商家紛紛轉向網路銷售以降低經營成本。根據《越南快訊》報導，河內市胡街的女裝店店主阮玉美（Ngoc My）近期放棄了每月租金高達5,000萬越南盾（約1,900美元）的店面。雖然房東提出5%的折扣留她繼續租用，但她仍決定搬離，將資金投入即將到來的農曆新年線上備貨。業界人士指出，市中心主幹道的店面租賃情況尤其嚴峻。河內市多家門面寬達4至6米的大型商店自年初起就無人承租，甚至有服飾連鎖品牌關閉了十家分店，只保留倉庫作線上銷售使用。胡街、河內市、胡志明市的主要街道上，空置店面隨處可見，部分地段不到一公里就有多個空店。分析師認為，這種現象反映了零售業經營模式的重大轉變。越南房地產協會常務副主席阮志誠（Nguyen Chi Thanh）表示，許多服飾與配件業者已「逃離」高租金店面，轉向巷弄小店並強化線上行銷。由於租金降低，企業可將更多資金投入電商平台與社群媒體廣告，以彌補巷弄地點的曝光不足。房地產顧問公司Savills越南資深經理高氏秋香（Cao Thi Thu Huong）指出，高租金與低回報正重塑小型企業經營策略。過去，企業為提高品牌能見度，不惜承擔損失租下市中心黃金店面，但現今多媒體廣告興起，實體門面已非必需。餐飲業者則專注於旗艦店與外送服務，減少分店數量以降低成本。專家建議，房東應調整租金期待並具彈性應對市場變化。「市區店面市場正進入『自然淘汰』階段，不符合營運需求、設施或成本合理性的店面將逐步退出商業供應鏈。」這種轉變意味著傳統黃金地段店面不再保證高收益，房東與租戶都需重新評估經營策略。