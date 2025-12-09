我是廣告 請繼續往下閱讀

📌社群斷捨離進而淨化心靈（5件事）

▲找一天24小時完全遠離社群媒體，用這天好好看一本書，或和家人朋友深度對話。（圖／記者周淑萍攝）

📌淨化每天日常的生活空間（3件事）

📌重新整理自我內在（4件事）

▲年底斷捨離，是迎向新年的重點之一。（圖／Social Lab提供）

📌調整習慣與人際關係（5件事）

📌為即將到來的2026年暖身（4件事）

2025年倒計時！距離12月31日只剩21天，「養成習慣需要21天」是廣為流傳的說法，在2025年尾聲，透過21件小事和2025年道別，1天完成1件事，有如21天養成好習慣，替今年來個儀式感收尾。從社群斷捨離到居家斷捨離，幫自己把生活重新整理一次，種下2026年的希望種子。連續21天的小改變，讓今年好好告別、迎向新的開始。□手機相簿整理，刪除所有模糊、重複、沒意義的螢幕截圖。□ 花1小時退訂、取消追蹤，那些根本不會打開的電子報、頻道，以及讓你焦慮、產生比較、有自卑感或浪費時間的社群帳號。□ 刪掉10個（或全部）今年完全沒開啟的APP，調整好手機桌面。□ 整理電腦檔案，重點是電腦桌面與「下載」資料夾，好好分類、歸檔，刪掉過期或無用的檔案，讓明年的計畫有乾淨的空間。□ 選一天24小時完全遠離社群媒體，把握這天讀一本書，或和家人朋友好好對話。□ 找出家裡用不到、不喜歡或不會再使用的物品（例如整年沒穿過得舊衣服、過期化妝品／食品、不會再翻的書等），捐出、送人或回收。□ 整理2025年「回憶盒」，把今年的重要小物、有意義的小東西（例如電影票、旅行地圖、手寫卡片等）集中放進一個小盒子，貼上標籤收藏，比四處亂放更有儀式感。□ 清潔一個被忽視的角落，像是冰箱深處、衣櫃頂層、陽台角落，代表你願意好好照顧生活每個細節。□清理至少1個很久沒有打開的抽屜，檢查是否有過期、累贅或用不到的物品。□ 寫一封不會寄出的信，可以寫給2025年的自己，或曾讓你受傷的人，或是一位你心懷感激但沒能好好道謝的人。把想說的都寫下來，再好好保存或銷毀，用文字釋放情緒。□ 寫一份「成就清單」，無論大小成就都算，不只升職加薪，學會一道新菜、成功開始運動、嘗試一個很難的專案，把2025年所有進步記錄下來。□ 做一次「原諒練習」：在心裡原諒 2025 年某件讓你耿耿於懷的小事，也原諒那個不完美的自己。放下，才能更輕盈地往前走。□ 感謝五位「今年的關鍵人物」：在心裡、訊息裡，真誠地向五位今年陪你、幫助你、啟發你的人道謝。□ 做一次「原諒練習」：在心裡原諒2025年困住你的某件事，或讓你耿耿於懷的小事，也原諒不完美的自己，放下才能輕盈地往前走。□ 感謝5位今年的關鍵人物，可以在心裡感恩，或透過訊息真誠道謝陪伴你、幫忙你、啟發你的人。□戒掉一個「能量吸血鬼習慣」：像是熬夜滑手機、不斷抱怨或拖延，改用一個小小的好習慣替代，例如冥想5分鐘、讀10頁書。□ 還清睡眠債，在年底前安排一個「早睡周」，至少5天比平常早睡1小時。□ 替一段關係充電，主動找回2025年漸漸變淡、但對你很重要的一段友情，好好聊一次。□ 完成一件「今年沒做到的小願望」：（吃一家收藏很久的餐廳、看日出），趁年底前完成。□ 完成一件「2025年沒做到的小願望」，從今年願望清單中選一件簡單但卻一直拖著的事，像是去一間很想吃的餐廳、看日出等。□ 優化調整自己的作息表，提前規劃明年想養成的習慣。□ 檢視一次人際清單，重新界定你想帶進2026年的人際關係與界線（溫柔而堅定）。□建立一個「2026 夢想基金」，先存一筆小錢也好，用來實現明年的願望，例如旅行、進修、轉職計畫。□寫下三個2026年關鍵字，例如「家庭、健康、自我」，讓這三個關鍵字成為新年的行動指南。□設計一個「開年小儀式」：先想好決定2026年第一天如何開始，看日出、做早餐、跑個步都可以，用一個有意識的動作替新年定調。□準備好2026年工作／學業上需要的月曆，每日或每周手帳本，思考明年要記錄的內容與方向。