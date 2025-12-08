日本政府為了振興地方經濟，自2008年推出「故鄉稅」（ふるさと納税）制度，民眾每年都可以捐款給各地方政府來抵稅，地方政府則會提供一些當地特產作為回禮。日本埼玉縣所澤市的一款故鄉稅禮品，讓眾多民眾感到震驚，因為這是一雙外型相當奇特的「滷肉飯靴子」。
在日本故鄉稅網站「Furunavi」上，一款滷肉飯靴子的故鄉稅產品引發關注，官網介紹，這是一款以滷肉飯為主題的靴子，上面配有燉煮豬肉與半熟蛋作為裝飾。滷肉飯是台灣的代表性料理，而這款靴子上呈現的豬肉光澤感與料理中常用的八角，都被真實地重現了。
商品介紹中提到，食品模型的技術源於日本，是值得向世界誇耀的日本文化之一。不僅重視品質，也追求創意，製作出各種不同的物品。
此外，這款滷肉飯靴子，若民眾想要擁有，也有其大小限制，可製作的尺寸為「22.5cm」至「28.0cm」，並特別提醒，雖然靴子本體十分堅固，但表面設計並沒有那麼耐用，敬請見諒。同時，為了提供讓顧客滿意的品質，製作需花費一定時間。依照故鄉稅的制度以及這款鞋子的定額，只要設籍於當地且居住外地的民眾，捐贈11.8萬日圓（約2.37萬元新台幣）就能獲得這一雙靴子。
從官網公布的照片中可看到，這款滷肉飯靴子上有白飯、滷肉、青菜、滷蛋，還呈現了滷肉的光澤和八角的香氣。
這款鞋子曝光後，引發台日網友討論，在社群平台X上，許多日本民眾訝異，「這真的不是AI嗎？」、「穿上它會有滷肉飯香味嗎？」亦有台灣民眾看完後直呼，「可以理解義大利人看到鳳梨披薩的感受了」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
商品介紹中提到，食品模型的技術源於日本，是值得向世界誇耀的日本文化之一。不僅重視品質，也追求創意，製作出各種不同的物品。
此外，這款滷肉飯靴子，若民眾想要擁有，也有其大小限制，可製作的尺寸為「22.5cm」至「28.0cm」，並特別提醒，雖然靴子本體十分堅固，但表面設計並沒有那麼耐用，敬請見諒。同時，為了提供讓顧客滿意的品質，製作需花費一定時間。依照故鄉稅的制度以及這款鞋子的定額，只要設籍於當地且居住外地的民眾，捐贈11.8萬日圓（約2.37萬元新台幣）就能獲得這一雙靴子。
從官網公布的照片中可看到，這款滷肉飯靴子上有白飯、滷肉、青菜、滷蛋，還呈現了滷肉的光澤和八角的香氣。