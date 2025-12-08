我是廣告 請繼續往下閱讀

▲壞特（左）曾靠打坐、衝浪尋找平靜與靈感。（圖／壞特工作室提供）

壞特分享童年就面對老師們龐大的期待及壓力， 無論是經歷老師的體罰與責備，或者批評與否定， 都讓她長期活在害怕犯錯的壓力裡。她說：「 那時候很習慣自我檢視，怕說錯話，也開始學會忍。 從小界線就很模糊，讓我長大後遇到問題會迴避、情緒不說， 一直壓著。」童年裡她還曾被同學丟掉鞋子、 課桌上發現被惡作劇留下的腳印...等，她雖會反擊， 但多數時間都在提心吊膽中度過。



這些深埋在身體裡的記憶，成為她在關係與職場中反覆遇見的界線課題，出道後，這種界線模糊的既視感再次浮現。 壞特透露，她曾長期順著他人的期待，把念書、成績、 甚至音樂當成逃避工具，希望透過表現換取尊重與安全感。



踏入音樂圈後，她更發現比較與壓力讓自己失去玩音樂的快樂， 自我懷疑愈加深刻。正因如此，《界線 Boundary》誕生了，它來自她開始正視從小被壓下的情緒， 練習分辨「我不喜歡什麼」；來自她從迎合到敢於拒絕的過程， 也來自她第一次決定不再順著他人，而是為自己創作。



其中專輯收錄的〈Namaste〉是一首她寫給女性， 也寫給自己的歌，壞特笑說：「雖然歌聽起來蠻柔， 但這首歌是希望女生兇起來也沒關係。」她形容這首歌像是把「 不能反抗的牢籠打破、把繩索剪斷」，面對外界批評時保持平靜， 同時也開始打破枷鎖。隨著專輯發行， 壞特也將於12/28在Zepp New Taipei舉辦專場【Whyte 2025 Live Concert Boundary】，詳細購票資訊請至：https://tixcraft.com/activity/detail/25_whyte





