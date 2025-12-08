62歲的「功夫皇帝」李連杰近日因精神飽滿、頭髮烏黑，被部分網友質疑靠換心臟、換血的恐怖手段來續命、維持年輕。隨著謠言越燒越烈，李連杰日前親上火線拍攝影片回應；他這次特地關掉美顏（美肌）濾鏡，用最真實面貌回應外界，澄清換心、換血的謠言。李連杰希望大家有獨立思考的能力，更笑說人要看起來年輕，其實染頭髮、化妝、開濾鏡就可以了，很容易。

李連杰駁換心臟、換血維持年輕：去拉皮不是更容易

李連杰6日在微博影片中，逐條回應網路上關於他的謠言，直言若是心臟沒有問題，誰會為了變年輕去做心臟移植，這是完全不符合常理的高風險醫療行為，「誰會冒這麼大風險，沒事兒還要換一個（心），這個（謠言）基本上可以被排除。」

至於網友說的換血術，李連杰也直球回應，不論是換血或打幹細胞回春，這都牽涉是否符合法規的問題，他也認為大家應該要去思考，這些技術到底是被用來治病還是單純為了變年輕。李連杰笑說這些謠言都太過不切實際，「如果只是為了（看起來）年輕，拉皮、微整不是更容易、更普及？」

▲李連杰遭質疑換心臟換血！關濾鏡露出真面目　談回春方法：很容易（圖／微博＠李連杰）
▲李連杰認為如果單純為了年輕就去換心臟、換血，誰會甘願冒這麼大的風險。（圖／微博＠李連杰）
李連杰不嚮往長命百歲：肉身終究會老化

面對外界關注他「如何回春」，李連杰也坦言自己早在34歲就開始研究生死議題，並在著作《超越生死》中探討「活多久」與「活得自在」的差別。他表示，肉身終究會老化、解體，即使科技能讓人活到150歲甚至300歲，也不代表能活得快樂，「精神世界不自在，長壽就是活受罪。」因此他並不嚮往長壽，而是把生命快樂的重點放在追求精神層次上。

李連杰公開回春招數：染髮、化妝、開美顏

最後，李連杰也以輕鬆態度分享自己的回春祕訣，他笑說外界想太多了，其實要變年輕非常簡單，「只要染個頭髮、化化妝、加一點點美顏」，再配上一顆放鬆自在的心，那就年輕了，其實很容易。李連杰也再次呼籲大眾，面對網路輿論要保持冷靜，懂得觀察、獨立思考，不要被錯誤資訊牽著走。

▲李連杰8月發布住院治療畫面，竟讓他捲入聽來不可思議的傳聞風波之中。（圖／摘自 李連杰微博）
▲李連杰過去曾因切除甲狀腺腫瘤而住院，當時他看起來格外憔悴。（圖／微博＠李連杰）
