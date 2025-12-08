我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒華擔任AAA音樂節《ACON》主持人。（圖／讀者提供）

TWICE也用四面台 巧合引爆「舞台再利用」

四面台易被誤會 業界人士：表演需求類似

亞洲指標性盛事《2025 Asia Artist Awards》（AAA）與《ACON 音樂節》上週末於高雄世運主場館落幕，現場近五萬名觀眾與全球直播同步，引發廣泛討論，然而典禮的360度四面台舞台設計，卻意外成為爭議主角，有網友直指AAA這次的舞台疑似沿用上月TWICE在同場地開唱時的架構，引發粉絲間爭論不休，對此製作團隊震怒反擊，揚言將提告造謠者。TWICE於11月22、23日在世運主場館舉辦演唱會，主舞台同樣採用四面配置，讓粉絲可 360 度觀賞表演，由於造型上與AAA的舞台形式相似，加上2者檔期僅相隔2週，網路上便開始流傳「AAA把 TWICE 的舞台直接留下來用」的說法，有部分網友甚至聲稱舞台尺寸、配置「幾乎一模一樣」，讓假消息迅速擴散。對於此說法，AAA 統籌製作人文完植（音譯）在得知謠言後，罕見以強硬態度回應，他在Threads上貼出舞台從地面鋼架搭建到完成的全流程照片，清楚顯示施工時間、結構、燈具與吊掛系統皆為重新規畫，他直言：「AAA並未與任何演出共享舞台。若有人惡意散布謠言，我們將採取法律行動。」態度相當堅決。有熟悉大型典禮製作的業界人士也指出，四面台設計本是國際頒獎典禮常用形式，AAA需要讓五萬名觀眾從各角度欣賞表演，因此必然採用360度結構，與TWICE巡演同樣採此模式「屬合理巧合」。此外四面舞台工程具有高度安全規範，不可能無更動直接移作他用，單是燈光與音響配置就完全不同，外界不熟悉製程才會造成誤解。儘管AAA典禮已圓滿落幕，相關謠言仍在社群平台持續發酵，AAA製作團隊表明已蒐證並考慮採取法律途徑，避免影響工作人員的專業評價與後續合作，粉絲也呼籲外界勿被不實資訊帶風向，強調舞台工程是高成本、高風險的精密作業，並非「搭一次、借一次」這麼簡單，舞台爭議雖為小插曲，卻反映出大型典禮在網路時代面對的輿論挑戰。