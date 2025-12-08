我是廣告 請繼續往下閱讀

《孤獨搖滾！》要來台灣開唱了！青山吉能、長谷川育美確定出演

▲「團結 Band」是日本漫畫《孤獨搖滾！》劇情中的樂團，由吉他手「小孤獨」後藤一里、主唱喜多郁代、貝斯手山田涼、鼓手伊地知虹夏等4位女子高中生組成。（圖／X@BTR_anime）

▲超高人氣吉他手的三井律郎先生也會來台。（圖／X@theyouthguitar）

▲因《孤獨搖滾！》動畫的高人氣，實體樂團企畫也在2022 年啟動，由飾演喜多郁代的聲優長谷川育美（右二）做為主唱活動，其他幾位聲優也會在LIVE演唱會上現身，演唱自己的角色歌曲。（圖／X@Yopipi555）

2026 大港開唱 MEGAPORT Festival Ｘ國泰世華銀行 活動資訊

《孤獨搖滾！》終於唱來台灣了！今（8）日中午大港開唱官方表示，邀請到《孤獨搖滾！》動畫衍生的真人樂團「團結 Band」（結束バンド）來台，將在 2026 年 3 月的台灣音樂祭「大港開唱」，聲優青山吉能、長谷川育美都將登台演出，更是團結樂團成立以來首次在演出，消息引發全球轟動。「團結 Band」是日本漫畫《孤獨搖滾！》劇情中的樂團，由吉他手「小孤獨」後藤一里、主唱喜多郁代、貝斯手山田涼、鼓手伊地知虹夏等4位女子高中生組成的樂團。因為《孤獨搖滾！》動畫的高人氣，實體樂團企畫也在2022 年啟動，由飾演喜多郁代的聲優長谷川育美做為主唱活動，其他幾位聲優也會在LIVE演唱會上現身，演唱自己的角色歌曲，而「小孤獨」後藤一里的聲優青山吉能，更是演唱過ASIAN KUNG-FU的〈滾動的岩石，清晨降臨到你身邊〉（転がる岩、君に朝が降る）而廣受好評。本次《孤獨搖滾！》受邀參加 2026 大港開唱，演出陣容也已經確定，飾演主唱喜多郁代的，以及飾演後藤一里的，兩位聲優都將登台演唱。曾實際示範「小孤獨斷弦演奏、用空瓶滑音管吉他」高難度技巧、超高人氣的吉他手三井律郎先生也會來台，並將與生本直毅合作演出；鼓手比田井修與貝斯手高間有一共同擔綱節奏組。就是來台灣！消息曝光後，也讓全球孤獨搖滾粉絲驚呼，「準備飛去台灣參加大港了」、「看到海外演出的希望了」、「天阿超愛孤獨搖滾」、「太羨慕台灣了」。活動日期與時間：2026 年 03 月 21-22 日 | 高雄駁二藝術特區主辦單位：出日音樂冠名贊助：國泰世華銀行協辦單位：臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司、高雄市政府文化局、高雄流行音樂中心、粒子創意、衝組創玩、應援科技指導單位：高雄市政府贊助單位：Monster Energy、Johnnie Walker Blonde 蘇格蘭威士忌、Lay's 樂事、可口可樂 ®、眠豆腐 Sleepy Tofu、iPASS 一卡通、雄獅旅遊