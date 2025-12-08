我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴美善是《順風婦產科》的靈魂人物，當年跟宋慧喬有很多對手戲。（圖／翻攝《順風婦產科》SBS YouTube）

朴美善樂觀面對乳癌 當成是拍戲需要的角色

朴美善本打算不做健檢 精準直覺發現罹癌

南韓58歲的「國民諧星」朴美善因為在《順風婦產科》的搞笑表現，廣受台灣觀眾熟知。她今年勇敢向大眾坦承自己罹患乳癌，選擇把最脆弱、最真實的抗癌日常放上YouTube與大家分享，沒有用沉重的方式，而是以一貫的幽默、笑容與開朗，把剃頭、戴假髮、接受化療等過程全部公開，邊自嘲邊訴說心裡的恐懼，希望讓更多人正視「及早檢查」的重要性，發言不只令粉絲心疼，也讓許多人從中獲得勇氣。朴美善在自己的YouTube公開第2次化療前剃髮的過程，她說：「化療開始後頭髮掉起來會更痛苦，所以我想乾脆先剪掉。」雖然樂觀開朗，但也吐露心情：「從長髮剪成短髮那瞬間，真的覺得怪怪的、有點難過。那時候才真的覺得『啊，我真的生病了』。」說自己是靠著「想像自己是在拍戲、這是角色需要」來調整心態。化療開始2週後，頭髮開始大量脫落，朴美善先剪成更短髮型，最後第3次選擇剃光，再戴假髮示人，女兒看見後說：「媽媽看起來像《瘋狂麥斯》裡的芙莉歐莎。」朴美善聽了還笑著回：「那我也來拍個致敬照吧。」目前朴美善已完成12次化療與16次放射治療，持續進行藥物療程。她也在影片說明欄留下一段話：「第一次化療後滿14天，頭髮開始一撮一撮掉下來。想著『人生哪有機會再剃頭啊』，抱著這種心情，把這2週的變化全部記錄下來，希望現在仍在與病痛對抗的每一位，也都能撐下去。」朴美善日前也登上劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》久違向大眾報平安，她回憶去年2月做超音波檢查時，被告知完全沒問題，所以後來沒特別擔心，直到12月原本預約了健康檢查，但一度猶豫不要去，最後還是去了一趟，「真的是很偶然，就是直覺覺得該去，結果就在那次檢查被發現了癌症。如果那天我沒去，真的就被忽略過去了，那天的選擇救了我」。朴美善坦言還沒完全康復，但保持一貫的幽默和陽光：「雖然路還很長，但因為大家的關心，我更有力量撐下去。」畫面讓人看了鼻酸。朴美善是1988年透過MBC公開招募踏入演藝圈的資深搞笑藝人，30多年來堪稱韓國代表級女諧星，台灣觀眾最有印象的，就是她在長壽喜劇《順風婦產科》中的表現。1993年她和同為搞笑藝人的李俸源結婚，育有一子一女，之後也在綜藝、戲劇、廣播等領域都相當活躍。