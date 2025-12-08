傳統市場好友熱情問候、老闆大聲叫賣的畫面曾是台灣街邊一大風景，但近年全台公有市場頻傳倒閉，取而代之的是有冷氣、明亮的超市；新莊公有市場菜販老闆廖炯程表示，傳統市場式微離不開「鄉村人口流失、都會土地開發、行政管理失能」3大敗筆，不僅導致市場對客人吸引力下滑，對攤商來說也備感壓力。
攤販撐不住了 公有市場接連倒閉
2021至2024年，全台有91個公有零售市場倒閉，2025年北中南也有不少傳統市場深陷改建或熄燈危機；廖炯程指出，市場如同蟻巢，主要核心是工蟻（攤商），沒有工蟻，市場就像空殼，沒有提供服務的價值，只要開始有攤商離開，市場開始變冷清、東西變不齊全，客人就更不想來，最後關門大吉。
許多人以為市場的客人「都被超市搶走」，廖炯程則認為，其實問題沒那麼表面，近年台灣市場倒閉的主因，大概可以分成三大類。
📌鄉村人口流失型： 年輕人外移，老家沒人了，像是屏東，一下子就佔了7個市場消失。
📌都會土地開發型： 都市要發展、要蓋樓，市場被迫讓路。像是台北環南、台中中央市場等。
📌行政管理失能型： 像是高雄旗津的契約公證疏失、前鎮市場的拆遷安置問題、台南中央市場變海砂屋危樓，還有桃園外圍非法攤商擠壓內部合法攤商生存空間等。
人口、消費習慣改變 傳統市場劣勢被放大
廖炯程說明，視角如果放回「還活著」的市場，攤販對「客人減少」也是非常有感，而市場消費者萎縮，原因包括「家庭主婦消失」， 以前市場的消費主力是全職媽媽，「現在時代變了，大家都去上班拚經濟，目前市場的消費主力剩下退休族群」。
接著是「消費習慣與時間改變」，廖炯程提及，早市的時間完美錯過上班族的作息，自然跟傳統市場無緣；還有「居住結構改變」，以新北市為例，租屋族接近四成，很多套房不配廚房，隔間越多，煮飯的人就越少，外送平台跟熟食反而成了新寵。
市場法規跟不上時代 環境糟糕難以改善
廖炯程補充，台灣市場法規民國96年實施，過了13年到109年才第一次修訂！其中一條「承租攤位不得分租、轉租」的規定，卡死了早市延伸經營到黃昏市場的可能性，沒辦法服務下班客群，導致「法規跟不上時代」。
最後就是「市場環境老舊」，廖炯程以自己所在的新莊市場為例，市場建築已經50年，跟很多老市場一樣，有排水、排熱、管線等問題，在這個年代，當消費者明明有更舒服的選擇，為什麼要來受罪？這些都是急需解決的硬傷。
廖炯程總結，傳統市場面臨的挑戰絕對不只是超市林立，如果只是為了解決「吃」的問題，現在替代方案非常多，但傳統市場倒閉，失去的不只是買菜的地方，而是失去除了家和上班地之外，重要的「第三場所」。
「傳統市場爸媽、阿公阿嬤最重要的社交集會地，市場提供的，不只是商品，更多的是情緒價值」，廖炯程強調，在市場，老闆一句熱情的招呼，那種「被記得」的心理安全感，是冷冰冰的貨架給不了的，期盼民眾有空，「還是多來市場走走，感受一下那無可取代的人情味。」
資料來源：廖炯程臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
2021至2024年，全台有91個公有零售市場倒閉，2025年北中南也有不少傳統市場深陷改建或熄燈危機；廖炯程指出，市場如同蟻巢，主要核心是工蟻（攤商），沒有工蟻，市場就像空殼，沒有提供服務的價值，只要開始有攤商離開，市場開始變冷清、東西變不齊全，客人就更不想來，最後關門大吉。
📌鄉村人口流失型： 年輕人外移，老家沒人了，像是屏東，一下子就佔了7個市場消失。
📌都會土地開發型： 都市要發展、要蓋樓，市場被迫讓路。像是台北環南、台中中央市場等。
📌行政管理失能型： 像是高雄旗津的契約公證疏失、前鎮市場的拆遷安置問題、台南中央市場變海砂屋危樓，還有桃園外圍非法攤商擠壓內部合法攤商生存空間等。
廖炯程說明，視角如果放回「還活著」的市場，攤販對「客人減少」也是非常有感，而市場消費者萎縮，原因包括「家庭主婦消失」， 以前市場的消費主力是全職媽媽，「現在時代變了，大家都去上班拚經濟，目前市場的消費主力剩下退休族群」。
接著是「消費習慣與時間改變」，廖炯程提及，早市的時間完美錯過上班族的作息，自然跟傳統市場無緣；還有「居住結構改變」，以新北市為例，租屋族接近四成，很多套房不配廚房，隔間越多，煮飯的人就越少，外送平台跟熟食反而成了新寵。
廖炯程補充，台灣市場法規民國96年實施，過了13年到109年才第一次修訂！其中一條「承租攤位不得分租、轉租」的規定，卡死了早市延伸經營到黃昏市場的可能性，沒辦法服務下班客群，導致「法規跟不上時代」。
最後就是「市場環境老舊」，廖炯程以自己所在的新莊市場為例，市場建築已經50年，跟很多老市場一樣，有排水、排熱、管線等問題，在這個年代，當消費者明明有更舒服的選擇，為什麼要來受罪？這些都是急需解決的硬傷。
「傳統市場爸媽、阿公阿嬤最重要的社交集會地，市場提供的，不只是商品，更多的是情緒價值」，廖炯程強調，在市場，老闆一句熱情的招呼，那種「被記得」的心理安全感，是冷冰冰的貨架給不了的，期盼民眾有空，「還是多來市場走走，感受一下那無可取代的人情味。」
資料來源：廖炯程臉書