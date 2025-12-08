我是廣告 請繼續往下閱讀

▲納豆（圖右）與老婆依依（圖左）透過試管順利懷孕，求子之路相當艱辛。（圖／陳依依YT）

藝人納豆2022年因腦中風出血送醫，經過3個多月的治療和休養才順利出院，當時老婆依依在一旁照料，攜手度過難關。去年兩人宣布登記結婚，今依依再度公布懷孕喜訊，兩人將在明年迎來家中新成員；對此納豆和依依透過經紀人分享心情，表示得知懷孕當下都很感動，而原本放話要生三個的納豆，看到老婆艱辛的求子之路，也改變了想法，依依除了必須打針、吃藥，坦言為了備孕一週就胖了8公斤，直呼：「真的很可怕。」納豆與依依透過試管順利懷孕，坦言會選擇做試管，是因為依依在結婚前就知道自己的AMH值（抗穆勒氏管荷爾蒙）是正常偏低，數值只有1.7。為了備孕，依依透露自己一週就胖了8公斤，且必須不斷打針、吃藥，相當辛苦。在嘗試試管的過程中，依依起初也因結果不理想感到沮喪，直言卵泡長大的狀況不如預期，讓她一度難過落淚。依依透露真的很想懷孕，再加上這一、兩年給自己的壓力太大，所以得知狀況不理想，也讓她情緒十分低落。如今終於順利懷孕，夫妻倆都難掩喜悅，稍早經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》透露兩人心情，表示依依只希望小孩子能平安健康長大就好，而納豆原本放話生三個，但看到老婆懷孕過程這麼不適，除了心疼也有點改變想法：「兩位都是非常愛小孩的人，還是會朝著這個方向前進。」