近期有網友發現超商7-11的i珍食區竟有整籃大閘蟹特價，每隻貼上65折標籤，折後價一隻363元，再加39元就能現場代客料理，像極了海產店，引爆網友驚呼：「只有7-11能超越7-11！」但不少人都認為價格太貴：「打折了我還是吃不起。」據了解，今年7-11再度開賣的大閘蟹，全台僅5間Fresh門市販售，其中康橋、愿橋門市提供加價39元現蒸服務，掀起討論熱潮。
7-11的i珍食區「驚見大閘蟹」！全場傻眼：服務實在太猛了
一名網友在Threads上發文分享，他在7-11的i珍食區竟看到一籃大閘蟹，每隻都被貼上65折優惠標籤，折價後的價格為363元，加價39元還能代客料理，購買門市就在台南南區首府門市，讓他笑翻直呼：「i珍食超人的極致，就是我們連大閘蟹也要i珍食。」
但也有人抱持食安疑慮：「海鮮感覺有點可怕，會不會吃壞肚子？」對此，原PO透露，i珍食的大閘蟹都仍是活體，「他本蟹還是活的。」有網友指出：「這種的通常已經沒什麼肉，就算是活的放太久牠們也都沒進食，但有膏或有蛋就好了」。
7-11開賣大閘蟹！加價39元可代客料理
據悉，7-11延續去年熱度，今年11月26日再度開賣大閘蟹，販賣地點位在全台5間Fresh門市（康橋／愿橋／亞萬／首府／湖美），每隻大閘蟹重達5.3兩至5.8 兩、嘗鮮價559元，其中康橋、愿橋門市還推出39元代客料理「大閘蟹現蒸服務」。
