近期有網友發現超商7-11的i珍食區竟有整籃大閘蟹特價，每隻貼上65折標籤，折後價一隻363元，再加39元就能現場代客料理，像極了海產店，引爆網友驚呼：「只有7-11能超越7-11！」但不少人都認為價格太貴：「打折了我還是吃不起。」據了解，今年7-11再度開賣的大閘蟹，全台僅5間Fresh門市販售，其中康橋、愿橋門市提供加價39元現蒸服務，掀起討論熱潮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
7-11的i珍食區「驚見大閘蟹」！全場傻眼：服務實在太猛了

一名網友在Threads上發文分享，他在7-11的i珍食區竟看到一籃大閘蟹，每隻都被貼上65折優惠標籤，折價後的價格為363元，加價39元還能代客料理，購買門市就在台南南區首府門市，讓他笑翻直呼：「i珍食超人的極致，就是我們連大閘蟹也要i珍食。」

貼文曝光後，一票網友驚呆留言，「今年都買不到，竟然可以買到這個太讚了」、「只有7-11會超越7-11」、「好酷，為什麼便利商店有賣螃蟹」、「這個服務實在太猛了，直接變海產店」。也有人認為價格實在太貴，「買三隻都可以去漢來海港吃到飽了」、「他已經打折了我還是吃不起」、「台灣人真盤，產地都崩盤到不行了」。

但也有人抱持食安疑慮：「海鮮感覺有點可怕，會不會吃壞肚子？」對此，原PO透露，i珍食的大閘蟹都仍是活體，「他本蟹還是活的。」有網友指出：「這種的通常已經沒什麼肉，就算是活的放太久牠們也都沒進食，但有膏或有蛋就好了」。

7-11開賣大閘蟹！加價39元可代客料理

據悉，7-11延續去年熱度，今年11月26日再度開賣大閘蟹，販賣地點位在全台5間Fresh門市（康橋／愿橋／亞萬／首府／湖美），每隻大閘蟹重達5.3兩至5.8 兩、嘗鮮價559元，其中康橋、愿橋門市還推出39元代客料理「大閘蟹現蒸服務」。

▲螃蟹季開吃！7-ELEVEN明（26）日起五間Fresh門市開賣大閘蟹，更首度兩間門市推出現蒸服務。（圖╱統一超提供）
▲7-11開賣大閘蟹，其中康橋、愿橋門市還推出39元代客料理「大閘蟹現蒸服務」。（圖╱統一超提供）
相關新聞

7-11冷熱通殺！開賣罐裝「屋馬雞湯」　霜淇淋買2送2寄冰：限3天

開工咖啡優惠！7-11拿鐵買1送1限今天　超商阿華田「60元→25元」

本周咖啡優惠！7-11今天起買10送10　全家買1送1、萊爾富買20送20

7-11、全家週末好甜！霜淇淋買一送一、APP寄杯買2送2　雪糕也5折