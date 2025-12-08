我是廣告 請繼續往下閱讀

2026大選逼近，民進黨針對台北市艱困選區將進行徵召，《TVBS》今（8）日公布最新民調，結果顯示立委王世堅仍是綠營最強，為以55％：31％落後，但已是差距最小，依序為吳怡農落後37％、鄭麗君落後38％、沈伯洋落後42％與林右昌落後46％，現任市長蔣萬安取得壓倒性勝利，但值得注意的是，在20到29歲區間，王世堅取得48%支持度狠甩蔣31%。《TVBS》今（8）日公布台北市長最新民調，結果顯示蔣萬安取得壓倒性勝利，分別為蔣萬安55％：王世堅31％、蔣萬安61％：吳怡農24％、蔣萬安62％：鄭麗君24％、蔣萬安64％：沈伯洋22％與蔣萬安65％：林右昌19％，顯示王世堅仍是綠營最強選將。進一步交叉分析顯示，20到29歲年輕族群部分，王世堅取得48%支持度，高於蔣萬安31%，但有21%未表態，而30歲以上市民對蔣萬安的支持度皆超過5成，明顯高於王世堅。本次民調為TVBS民意調查中心製作，時間為上月27日至本月4日晚間6時許至10時，共接觸1256位20歲以上台北市民，其中拒訪為250位，拒訪率為19.9%，最後成功訪問有效樣本1006位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為3.1％，抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等項進行統計加權處理。