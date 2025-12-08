我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王盈凱幫何宜珊擦腳駕輕就熟。（圖／台視提供）

何宜珊在八點檔《寶島西米樂 守護》飾演春燕，與王盈凱飾演的大川新婚後終於有甜蜜互動，最新劇情中，兩人難得約會，何宜珊卻不慎扭傷腳，王盈凱一路爸她背回家，還幫她擦藥、洗腳，把何宜珊搞得很害羞。王盈凱劇中因車禍導致視力受損，呈現弱視狀態，但拍起洗腳、擦藥動作熟練，連劇組都笑說像專業按摩師，他也自封「大川師」，讓何宜珊當場大笑回：「對，他是我指定的按摩一號師傅。」何宜珊話才說完，立刻驚覺不太對勁：「這是不是有點地獄哏！」戲裡春燕害羞閃躲，而戲外的何宜珊也是真心緊張，拍攝前她特地向工作人員要了濕紙巾，靦腆地問：「我可以先擦一下嗎？」面對突然要在眾人面前亮出腳趾，她忍不住頻頻向王盈凱道歉，整個人緊張到腳趾都縮在一起。她不好意思地說：「我前一天晚上有特別保養一下腳啦！」透露從沒讓老公幫忙洗過腳，王盈凱則完全相反，對這場戲淡定得像回到家裡一般，他笑說自己平常就會幫太太準備熱水泡腳，這種橋段可說是駕輕就熟，也要何宜珊放心。排戲過程中，王盈凱洗到一半突然覺得畫面似乎變得有點溫馨，自嘲：「這畫面好像母親節也看得到？」最後還放話有一天想演何宜珊兒子，把所有人笑翻。《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。