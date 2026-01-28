NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日前夕市場動向紛亂，但勇士仍然非常活躍，希望進行一些操作來挽救賽季。根據最新報導，他們正努力讓昔日冠軍功臣回歸。根據多位資深內部人士報導，金州勇士與邁阿密熱火正在積極討論一項重大的交易框架，核心內容為將潛力新星喬納森·庫明加（Jonathan Kuminga）送往南海岸，並將昔日奪冠功臣安德魯·威金斯（Andrew Wiggins）帶回大通中心。
根據ClutchPoints的Brett Siegel報道，「過去幾天，關於勇士隊和熱火隊商討將安德魯·威金斯送回金州勇士隊的條件，已經有很多討論了，」Siegel在X社群網站上寫道。 「勇士隊在交易市場上仍然非常活躍。」
交易架構成形 庫明加與威金斯的互換
《The Stein Line》名記Jake Fischer在直播中明確指出，雙方在討論上以有一些初步框架，而且已經經過討論有所共識。Fischer表示：「金州勇士與邁阿密之間絕對存在某種正在討論的架構，旨在將庫明加送往熱火，並讓威金斯重返勇士。」
此外，知名記者Marc Stein與《ClutchPoints》的Brett Siegel也證實了這一消息。報導指出，勇士隊正將庫明加視為交易核心籌碼，試圖透過重返熟悉的戰術體系來挽救賽季。
勇士急需即戰力 熱火終獲心儀目標
這筆潛在交易反映出兩隊當前的迫切需求，勇士由於吉米·巴特勒（Jimmy Butler）因ACL撕裂賽季報銷，球隊急需穩定軍心。威金斯在2022年幫助勇士奪冠的表現至今仍深受灣區喜愛，他在熱火場均貢獻穩定的兩雙數據，被視為能無縫接軌勇士體系的即戰力。
熱火則著重於長期佈局，他們對庫明加的興趣早已不是秘密。在去年2月的巴特勒交易案中，熱火就曾點名要求庫明加，但當時遭勇士拒絕。如今隨著庫明加尋求更大發展空間，能在艾瑞克·史波斯特拉（Erik Spoelstra）教練麾下效力，對這位23歲前鋒而言是絕佳的職涯重啟機會。
庫明加的經紀人特納（Aaron Turner）去年春天在NBC 體育灣區Dubs Talk播客節目中證實了邁阿密正在追求他。「Joe和Mike對JK當時的記憶就是他打得非常出色，」特納說道，他指的是勇士隊老闆喬·拉科布（Joe Lacob）和總經理邁克·鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）。「所以他們不會輕易把他交易出去——尤其是在邁阿密熱火隊——因為他們知道熱火隊必須送走吉米。而且相信我，熱火隊當時想要的是庫明加。」
去年兩隊才剛完成巴特勒交易
去年2月，勇士為了得到巴特勒，將威金斯、凱爾·安德森（Kyle Anderson）及一枚首輪選秀權送往邁阿密。一年後，隨著庫明加在勇士的角色起伏不定，雙方似乎準備完成這樁去年未竟的「計畫」。
目前距離2月5日交易截止日僅剩數日，這樁涉及兩大鋒線球員的重磅交易是否能正式達成，已成為全聯盟關注的焦點。
消息來源：Heavy Sports、Brett Siegel
