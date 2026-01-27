NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間1月28日進行，該日有7場比賽，其中最受矚目的比賽是丹佛金塊主場對上底特律活塞的比賽。金塊目前拿下31勝15敗，暫居西區第3名，活塞則是拿下33勝11敗，暫居東區龍頭，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
丹佛金塊（31勝15敗）vs 底特律活塞（33勝11敗）
比賽地點：波爾體育館（丹佛）
比賽時間：台灣時間1月28日（三）上午 10：00
✅ 金塊觀戰焦點：約基奇缺陣沒差 金塊近期打出好表線
原先外界預計約基奇（Nikola Jokic）的缺陣，將對金塊造成嚴重打擊，但金塊近10場打出7勝3敗戰績，目前處於二連勝狀態，團隊不論是攻、防兩端，在約基奇缺陣後，還是保持聯盟前段班水準。
觀戰重點：
活塞本季打出絕佳戰績，目前暫居東區龍頭力壓塞爾提克、尼克等強隊，近10場比賽拿下8勝2敗，本季客場出賽也拿下14勝6敗的好成績，年輕的團隊加上逐漸成形的戰術體系，活塞無疑是目前聯盟中最恐怖的年輕球隊。
觀戰重點：
08：00 巫師VS拓荒者
08：30 尼克VS國王
09：00 76人VS公鹿
09：00 雷霆VS鵜鶘
10：00 太陽VS籃網
10：00 活塞VS金塊
11：00 爵士VS快艇
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：11：00 爵士VS快艇
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽地點：波爾體育館（丹佛）
比賽時間：台灣時間1月28日（三）上午 10：00
✅ 金塊觀戰焦點：約基奇缺陣沒差 金塊近期打出好表線
原先外界預計約基奇（Nikola Jokic）的缺陣，將對金塊造成嚴重打擊，但金塊近10場打出7勝3敗戰績，目前處於二連勝狀態，團隊不論是攻、防兩端，在約基奇缺陣後，還是保持聯盟前段班水準。
觀戰重點：
- 團隊能否延續好表現？
- 莫瑞能否撐起球隊？
- 板凳能否挹注火力？
活塞本季打出絕佳戰績，目前暫居東區龍頭力壓塞爾提克、尼克等強隊，近10場比賽拿下8勝2敗，本季客場出賽也拿下14勝6敗的好成績，年輕的團隊加上逐漸成形的戰術體系，活塞無疑是目前聯盟中最恐怖的年輕球隊。
觀戰重點：
- 康寧漢能否持續好表現？
- 能否掌握禁區優勢？
08：00 巫師VS拓荒者
08：30 尼克VS國王
09：00 76人VS公鹿
09：00 雷霆VS鵜鶘
10：00 太陽VS籃網
10：00 活塞VS金塊
11：00 爵士VS快艇
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：11：00 爵士VS快艇
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。