NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間1月28日進行，該日有7場比賽，其中最受矚目的比賽是丹佛金塊主場對上底特律活塞的比賽。金塊目前拿下31勝15敗，暫居西區第3名，活塞則是拿下33勝11敗，暫居東區龍頭，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
丹佛金塊（3115敗）vs 底特律活塞（3311敗）

比賽地點：波爾體育館（丹佛）

比賽時間：台灣時間1月28日（三）上午 10：00

 金塊觀戰焦點：約基奇缺陣沒差　金塊近期打出好表線

原先外界預計約基奇（Nikola Jokic）的缺陣，將對金塊造成嚴重打擊，但金塊近10場打出7勝3敗戰績，目前處於二連勝狀態，團隊不論是攻、防兩端，在約基奇缺陣後，還是保持聯盟前段班水準。

觀戰重點：

  1. 團隊能否延續好表現？
  2. 莫瑞能否撐起球隊？
  3. 板凳能否挹注火力？
活塞觀戰焦點

活塞本季打出絕佳戰績，目前暫居東區龍頭力壓塞爾提克、尼克等強隊，近10場比賽拿下82敗，本季客場出賽也拿下146敗的好成績，年輕的團隊加上逐漸成形的戰術體系，活塞無疑是目前聯盟中最恐怖的年輕球隊。

觀戰重點：

  1. 康寧漢能否持續好表現？
  2. 能否掌握禁區優勢？
🏀NBA賽程（台灣時間1/28

08：00 巫師VS拓荒者

08：30 尼克VS國王

09：00 76人VS公鹿

09：00 雷霆VS鵜鶘

10：00 太陽VS籃網

10：00 活塞VS金塊

11：00 爵士VS快艇

📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台

🟡NBA直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

🟡電視轉播：

緯來體育台 ：11：00 爵士VS快艇

🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。

更多NBA相關新聞：

NBA／八村壘被湖人降為替補！本人甘之如飴：贏球能拿到大合約

NBA／火箭交易新目標曝光！禁區3塔還不夠？主帥烏度卡點名要中鋒

NBA／史上最偉大選詹皇還是喬丹？　瑞迪克給答案：這心態太瘋狂

相關新聞

NBA／火箭近6戰狂掃5勝！108：99擊敗灰熊　杜蘭特、申京合砍66分

NBA／唐西奇破湖人紀錄！僅花65場完成2000分　超越上古神獸麥肯

NBA／唐西奇轟46分追平科比神蹟！興奮里夫斯將回歸　瑞迪克盛讚

NBA／湖人129：118退公牛！唐西奇狂砍46分　八村壘化身板凳暴徒