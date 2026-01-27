我是廣告 請繼續往下閱讀

獲封台灣「最強高中生」與「最強外交官」稱號的頂流實況主Ray，再次證明其「人生勝利組」的驚人運勢。Ray近日在直播中開箱全新球員卡盒，竟在第一抽便驚奇抽中本季NBA選秀狀元、達拉斯獨行俠新星庫珀·弗拉格（Cooper Flagg）的全球限量親筆簽名卡。該張卡片稀有度極高，市價預估已突破新台幣10萬元，引發全網實況圈與收藏界震撼。Ray當天開箱的是Topps最新推出的《2025-26 Topps Chrome 籃球收藏盒（2025-26 Topps Chrome Basketball Hobby Box）》。該系列以收錄高價值新人RC卡（Rookie Card）及親筆簽名卡著稱，其中「獨行俠狀元」弗拉格的簽名卡更是收藏家眼中的年度最大獎。令人難以置信的是，Ray在拆開其中一包封袋並翻到第二張卡片時，便直接與弗拉格的親筆簽名對上眼。且該卡並非一般版本，而是極為稀缺的「銀亮特仕版」，全球僅編號發行5張。Ray在確認卡片後當場愣住數秒，隨即在直播間失控狂喊，聊天室也被網友以「這就是命」、「地表最強神手」等留言瞬間洗版，見證這場夢幻級的開箱時刻。Ray的成名之路堪稱奇蹟，自從與美國傳奇實況主Kai Cenat相識後，他憑藉個人魅力迅速走紅。去年他更榮獲國際大獎「最佳實境直播主（Best Reality Streamer）」，成為史上首位奪下此殊榮的台灣人。今年初Ray才剛以全額購入藍寶堅尼Lamborghini Urus豪華跑旅展現驚人財力，如今再添一筆「神抽」事蹟。根據國際收藏市場ebay目前的行情統計，這張全球限量5張的弗拉格親簽RC卡，市價已來到新台幣10萬元大關，若考量到弗拉格開季後的亮眼表現，未來增值空間不可限量。