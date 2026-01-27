我是廣告 請繼續往下閱讀

▲搜尋「Jay Huff Reverse Dunk」關鍵字，就可以搜到不少張赫夫反手扣籃的動作。（圖／美聯社／達志影像）

印第安納溜馬中鋒赫夫（Jay Huff）本季成績提升不少，《印第安納波利斯星報》也撰文報導此事，赫夫本人於文中親揭為何這麼做，除了正扣「跳太高」反而容易失敗之外，想保持童心才是主要原因，本月初溜馬以98：96擊敗賽爾提克的比賽中，赫夫拿下生涯新高20分、以及2次反手扣籃，其中一次看似是必須的，他在籃框下方接球，背對籃框直接起跳，將球從頭頂扣進，但另一球則明顯多餘，他在弧頂做了假投，晃過兩名防守者後直線切入，最後一刻突然旋轉身體再完成灌籃。賽後接受場邊訪問時，記者柏伊蘭（Pat Boylen）詢問他如何決定灌籃方式時，赫夫假裝要揭露秘密，卻在最後一刻打斷自己。「所以我反手灌籃的秘密——大家聽好了，秘密就是……咦？教練在叫我。我得走了。」他說完便離開球場。隨後記者會上，當赫夫再次被問到反手灌籃的問題，這次球隊公關副總普雷斯頓（Mike Preston）出面發聲，以「下一題！」幽默帶過。實際上，赫夫於今年開季初的媒體日，就曾給過更完整的回答，他認為反手灌籃既有實用性也有娛樂性，所以有理由持續這樣做，再加上他身高達7呎1吋（約216公分），搭配驚人彈跳力，要完成這種灌籃，對他來說比一般人更容易。「我記得高中時就開始練習這麼做了，到了大學更多，進了 NBA 之後就一直延續下來。」赫夫當時笑說。「有些時候這樣做是實用的。因為我正著跳起來站得太直，有時根本看不到籃框，如果這時候把球收下來再調整會浪費更多時間。但如果能找到方法知道籃框在哪裡，灌籃就簡單多了。」但他也承認，有時候只是因為「能這麼做」而去做，這是他從10歲開始打籃球以來，一直想要做的事。「另一個原因是這樣更有趣。」赫夫補充道，「我小時候常看球員用瘋狂動作灌籃，覺得很有趣，所以會把籃框調低，跟朋友一起玩花式灌籃，那是我很享受的事。在溜馬這個艱難的球季裡（戰績11勝36敗，東區倒數第2），赫夫的灌籃成為球隊少數的亮點，他的隊友雖然會調侃那些「不必要」的灌籃，但有時也對於他那些花招感到驚奇。例如在面對騎士的比賽中，赫夫單手抓下籃板，身體在籃框右側、面向場邊角落，防守者莫布利（Evan Mobley）緊貼著他，沒有給出任何空間，赫夫於是直接起跳，右手持球將肩膀與手腕扭轉近180度，背對身體完成灌籃，這一球不僅讓全場震驚，場邊的騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）也目瞪口呆，影片在社群媒體上流傳，赫夫後續也特地存到手機裡珍藏。「我根本做不到那樣去旋轉肩膀和手臂的動作。」赫夫的隊友、二年級前鋒「漂亮男孩」弗爾菲（Johnny Furphy）笑說，前鋒沃克（Jarace Walker）則說，他並不打算模仿。「我珍惜我的肩膀，現在這樣就好了。」至於1989年就進入NBA執教至今的溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle），也覺得赫夫的灌籃很罕見。「他有一種天賦，其實我甚至不知道該怎麼形容。」卡萊爾說。「他有身高優勢，手掌夠大可以單手持球，這讓他能做到一些不同的事。實際上，赫夫因為灌籃受到關注，但真正讓他長留場上的原因，其實是三分外線命中率。赫夫12月投籃命中率僅40.2%，三分球26.1%；但來到1月，他將投籃命中率提升到65.1%、三分球高達45.8%，6場比賽平均11.8分，對球隊做出實質貢獻，「我為赫夫感到開心。」卡萊爾說。「在這裡一切都不容易，但他仍非常努力。」