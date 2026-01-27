我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹姆斯與大兒子布朗尼寫下42,907分，為史上總得分加總最高的父子檔。值得注意的是，大多數分數都是由詹姆斯所拿下，42,810分為歷史得分王，至於布朗尼，目前NBA生涯2季一共出賽51場、包含2場先發，總計攻下97分，只貢獻其中0.226%。（圖／美聯社／達志影像）

▲金州勇士柯瑞（Stephen Curry）本月12日面對老鷹單場轟下31分，讓他跟老爸戴爾（Dell Curry）父子檔得分加總來到38,916分，成為史上總得分第2的父子檔，無奈仍不敵詹姆斯父子檔。（圖／美聯社／達志影像）

NBA過往就有眾多父子檔，在不同時代於最高殿堂打出名堂，其中不乏多位耳熟能詳的球星，所留下的得分加總紀錄。現役最偉大射手、金州勇士柯瑞（Stephen Curry）本月12日面對老鷹單場轟下31分，讓他跟老爸戴爾（Dell Curry）父子檔得分加總來到38,916分，成為史上總得分第2的父子檔，至於第一寶座，則是由布朗尼（Bronny James）與其父親詹姆斯（LeBron James）所寫下，2人目前合力攻下42,907分，高居史上第一，且紀錄仍持續推進。金州勇士本月12日在主場迎戰亞特蘭大老鷹，最終111：124落敗，但柯瑞該戰攻下31分，生涯得分來到26,246分，搭配同為90年代射手的老爸戴爾生涯12,670分，兩人加總得分來到38,916分，正式超越已故湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）與其父親喬（Joe Bryant）的38,895分，在父子檔歷史總得分榜單中，上升至歷史第2。至於現役總得分最高的父子檔，毫無懸念是由詹姆斯與大兒子布朗尼共同寫下的42,907分，值得注意的是，大多數分數都是由詹姆斯所拿下，42810分同樣是歷史得分王，至於布朗尼，目前NBA生涯2季一共出賽51場、包含2場先發，總計攻下97分，只貢獻其中0.226%。儘管布朗尼在父子檔總得分榜單上貢獻有限，但他成功在大學1年即走情況下，正式被湖人隊選進，讓他跟老爸詹姆斯達成史無前例的父子檔同隊、同場出賽紀錄。有球迷看到父子檔得分紀錄後，笑說應該要把柯瑞二弟、同樣是現役球員的塞斯（Seth Curry）算進去才算數，若加上塞斯12年NBA生涯總得分5,490分，柯瑞家族3人，就可以將總得分推進至44,557分，超越詹姆斯父子檔，獨居史上第一。