台中市議會今(8)日進行明(115)年度預算審查，市議員李天生、蕭隆澤針對環保局清潔車輛汰舊換新計畫減列7560萬元提出強烈質疑，批評市府「有錢辦購物節，沒錢採購清潔車輛」，無視基層清潔隊員作業安全；同時指出新任環保局長雖宣示解決空汙與垃圾問題，預算書中卻未見具體措施，根本是「有想法、沒做法」。李天生指出，台中市目前面臨嚴峻的環境挑戰，包括大里垃圾場累積堆置高達380萬噸垃圾，數量居全國之冠；廚餘送往文山焚化爐焚燒恐有工安疑慮，加上空汙問題長期無解，市民苦不堪言。他強調，新任環保局長上任時公開聲稱有能力處理，但在明年度預算中卻看不到對應的具體規劃與經費，「沒有錢要如何推動？這讓外界形容是『有想法、沒做法』。」針對清潔車輛預算遭砍，蕭隆澤進一步指責，清潔車輛每日高強度運轉，折損率極高，且使用年限為15年，若未依規定汰換將嚴重影響行車與隊員安全。然而，明年度汰舊換新計畫竟減列7560萬元，議員痛批市府寧願花大錢辦購物節，卻吝於投入基層設備更新。他主張刪除購物節8000萬的預算。對此，市長盧秀燕回應說，在議會支持下，市府近年已大幅採購清潔車輛，數量排名六都第二，目前的確已過「汰換高峰期」，未來將視實際需求彈性調整。她也力挺新任環保局長吳盛忠，認為其人脈廣、資源多，相信有能力解決廚餘及垃圾問題，具體做法將透過追加預算落實。環保局長吳盛忠則補充解釋，明年度預算並非在他任內編列，但目前仍有空汙基金5千多萬元及清潔車輛維護經費約1億元，足以應對現階段車輛維護需求。未來若有不足之處，將會向議會詳細說明並爭取追加預算支應，確保環保工作順利推動。環保局表示，目前市府持續在「開源節流」和謹慎舉債的基礎上，推動各項市政建設和社會福利。有關採購垃圾車部分，台中市清潔車輛平均汰換車齡基準為15年以上，目前垃圾車平均車齡約9.7年，相較於六都而言排名第二較為年輕（目前平均車齡最高為新北市12年）。鑒於維持收運勤務，於115年度已妥善編列廢清基金預算5,839萬元，採購18台清潔車輛進行汰舊換新，其中3,921萬元用於採購9台垃圾車，目前已積極爭取運用114年廢清基金6241萬元，增加汰換15輛垃圾車(正辦理相關行政程序及預算保留)；另依往例配合編列車輛維修養護費用，於115年編列預算約1億1330萬元，維持清潔隊勤務正常運作。