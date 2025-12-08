我是廣告 請繼續往下閱讀

表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極；而賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉，並承諾將幫兒子辦理轉學，不過未正面回應是否要退選。對此，精神科醫師沈政男斷言，賴瑞隆的市長之路夢碎，而國民黨立委柯志恩的勝算再添一成。沈政男指出，1個月後就要進行民進黨的黨內初選，賴瑞隆目前雖然在媒體民調裡領先其他黨內可能的參選人，但幅度相當有限，因此這一起霸凌事件，是否影響初選結果，備受關注，而沈政男也直說了：「賴瑞隆的高雄市長之路，已經夢碎！」接連兩次召開記者會，代表第一次沒處理好，而第二次仍給市民的觀感顯然不佳，沒有展現一個未來市長對於處理校園霸凌的高度。沈政男認為，賴瑞隆召開記者會，身分固然尷尬，但重點還是要放在，「如果我是高雄市長，這一起校園霸凌案要怎麼處理」？結果他的回應就只有掉淚與轉學。現在，事件爆發以後，這1個多月來的調查過程有什麼問題，包括學校處理與家長應對的方式，都會繼續曝光，如果有隱匿或者處理不公的情事被揭發出來，高雄市教育局首當其衝，將會被檢討。沈政男續指，而賴瑞隆在記者會裡完全沒有檢討校園霸凌事件處理SOP，就只是像一個普通市民一樣掉淚與說要轉學，顯然不及格。如果證實，在這1個多月來的處理過程裡，賴瑞隆夫妻的應對有何不當，也會繼續傷害他的形象，即使賴瑞隆繼續參加初選，綠營支持者也會把目光轉向其他3位黨內可能參選人，以免影響大局。「賴瑞隆如果輸掉初選，剩下的邱議瑩、許智傑與林岱樺，誰會衝上來？很快地，媒體就會有新的民調，大家拭目以待。」沈政男提到，此外，高雄市衛生局最近也出包，誤指全聯的台灣鯛有抗生素殘留物，引發全國民眾恐慌，結果處理上沒有任何局處首長下台，跟盧秀燕處理台中豬瘟差很多，大家也會把帳算在下一任綠營高雄市長候選人身上。「柯志恩的勝算，經過上述兩件事，再添一成！」沈政男強調，但她還是相對低調，未提升攻擊力道，柯志恩要擺脫學者教授的溫和拘謹形象，昨天鄭麗文已經在中部跳舞了，趕快也帶著柯志恩跳一下，然後對於高雄選情最近幾波發展如何出手，也可以交換意見。不是別人，鄭麗文的攻擊火力，柯志恩學個三分樣，就夠了。