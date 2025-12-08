我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AAA收視結果出爐，女性觀眾F35-49平均收視高達1.16，總電視觀看人數也超過124萬人。（圖／三立提供）

▲出道不久的韓國男團CORTIS，憑藉AAA舞台成功吸引大量新粉絲。（圖／三立電視提供）

AAA亞洲明星盛典與ACON音樂節於12/6、12/7日連續兩天在高雄國家體育場登場，由三立電視取得台灣有線電視獨家轉播權，今收視結果出爐，女性觀眾F35-49平均收視高達1.16，總電視觀看人數也超過124萬人。而本屆AAA卡司華麗，演員朴寶劍更變身小迷弟，主動向林俊傑表示：「平常是聽你的歌長大的，今天第一次見到本人，後台可以要簽名嗎？」AAA亞洲明星盛典圓滿落幕，韓流明星接連現身，舞台特效與燈光設計絢麗令人目不暇給，讓台灣粉絲大呼過癮，滿足追星族的期待。其中，演員朴寶劍在後台展現親切作風，成為討論亮點，他與日本演員佐藤健互動熱絡、聊得十分開心，更主動向林俊傑表示：「平常是聽你的歌長大的，今天第一次見到本人，後台可以要簽名嗎？」林俊傑則幽默回應：「好，沒問題，我的榮幸。」輕鬆互動讓現場媒體笑聲不斷。另外，出道不久的男團CORTIS也憑藉AAA舞台成功吸引大量新粉絲，充滿力量與速度感的舞台表現讓觀眾驚呼：「直到現場看才懂，這團真的好強又好帥！」連韓國資深演員文素利也在領獎舞台上忍不住告白。而i-dle台灣籍成員葉舒華自信的表現，也讓不少台灣觀眾深受感動，直呼：「看到她在台上發光，真的很驕傲。」AAA亞洲明星盛典不僅是一場演唱會，更是一次近距離體驗韓國娛樂產業轉播技術與舞台工藝的機會，這次轉播難度相當高，從下午紅毯開始，長達八小時的時間賽跑，需要在極短的時間內製作即時字幕翻譯，並且不斷克服活動現場發生的各種不確定性，以跨年演唱會、金鐘典禮的轉播規格來參與這次的盛典，讓觀眾直呼此次AAA 是一場「完美的台韓合作」。