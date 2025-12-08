我是廣告 請繼續往下閱讀

買蒜頭回家直接中1千萬！發票開出地點、金額一次看

🧄1000萬特別獎：阿潭ㄟ店專業生鮮市場

▲到市場買蒜頭幸運變成千萬富翁，中壢人快找出家中發票對對看。（示意圖／家常菜臉書）

全台灣千萬發票開出位置一次看！財神最眷顧台北、桃園

▲統一發票9、10月中獎號碼一次看，1000萬特別獎號「25834483」，快看幸運兒是不是你！（圖/NOWNEWS社群中心製圖）

統一發票9、10月中獎號碼一次看

桃園人快把發票翻出來！114年9-10月期統一發票千萬獎號是「」，一共開出11張發票散落全台灣，其中有位幸運兒是到生鮮賣場買了蒜頭等食材，只花153元就幸運中了1千萬元，發票開出的地點就在中壢區中山東路的「」。根據財政部公布的114年9至10月統一發票中獎清冊，位於桃園市中壢區中山東路3段的「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」，開出了9、10月期統一發票千萬特別獎，據了解，這張發票購買的商品有蒜頭等食材生鮮，消費金額為153元。中獎店家：禾菘企業社阿潭ㄟ店店家地址：桃園市中壢區中山東路 3段88號消費金額：153元購買品項：蒜頭以及食材。包含桃園中壢的阿潭ㄟ店開出1千萬發票在內，9-10月統一發票一共開出11張特別獎發票，讓11人晉升富翁之列，而財神最眷顧台北、桃園兩地，開出最多張的千萬發票，而消費金額最低者出現在高雄，只花38元買麥當勞，完整名單如下：購物內容：應用程式訂閱費消費金額：50元開出地點：臺北市信義區購物內容：飲品等消費金額：64元開出地點：臺北市信義區松仁路 91-1號1樓購物內容：飲品消費金額：85元開出地點：臺北市中正區南昌路 1段51巷1號購物內容：食品等消費金額：148元開出地點：臺北市士林區延平北路 8段105號1樓購物內容：食品等消費金額：153元開出地點：桃園市中壢區中山東路 3段88號購物內容：食品等消費金額：274元開出地點：桃園市龜山區復興一路 264號1樓購物內容：飲品消費金額：155元開出地點：彰化縣北斗鎮中山路 1段375號購物內容：電費消費金額：550元開出地點：嘉義市東區垂楊路 223號購物內容：飲品消費金額：95元開出地點：臺南市新市區華興街 102號1樓購物內容：飲品消費金額：38元開出地點：高雄市三民區明誠二路50號購物內容：食品等消費金額：115元開出地點：花蓮縣新城鄉花師街 37號1樓📌特別獎號碼：25834483同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。📌特獎號碼：46587380同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。📌頭獎號碼：41016094、98081574、07309261同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。