桃園人快把發票翻出來！114年9-10月期統一發票千萬獎號是「25834483」，一共開出11張發票散落全台灣，其中有位幸運兒是到生鮮賣場買了蒜頭等食材，只花153元就幸運中了1千萬元，發票開出的地點就在中壢區中山東路的「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」。
買蒜頭回家直接中1千萬！發票開出地點、金額一次看
根據財政部公布的114年9至10月統一發票中獎清冊，位於桃園市中壢區中山東路3段的「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」，開出了9、10月期統一發票千萬特別獎，據了解，這張發票購買的商品有蒜頭等食材生鮮，消費金額為153元。
🧄1000萬特別獎：阿潭ㄟ店專業生鮮市場
中獎店家：禾菘企業社阿潭ㄟ店
店家地址：桃園市中壢區中山東路 3段88號
消費金額：153元
購買品項：蒜頭以及食材。
全台灣千萬發票開出位置一次看！財神最眷顧台北、桃園
包含桃園中壢的阿潭ㄟ店開出1千萬發票在內，9-10月統一發票一共開出11張特別獎發票，讓11人晉升富翁之列，而財神最眷顧台北、桃園兩地，開出最多張的千萬發票，而消費金額最低者出現在高雄，只花38元買麥當勞，完整名單如下：
Google Play 臺北市信義區「Google Asia Pacific Pte Ltd」
購物內容：應用程式訂閱費
消費金額：50元
開出地點：臺北市信義區
7-ELEVEN 臺北市信義區「台北市第六八七分公司」
購物內容：飲品等
消費金額：64元
開出地點：臺北市信義區松仁路 91-1號1樓
全聯福利中心 臺北市中正區「中正南昌分公司」
購物內容：飲品
消費金額：85元
開出地點：臺北市中正區南昌路 1段51巷1號
全家Family Mart 臺北市士林區「台北市第三五六門市部」
購物內容：食品等
消費金額：148元
開出地點：臺北市士林區延平北路 8段105號1樓
阿潭ㄟ店專業生鮮市場 桃園市中壢區「禾菘企業社」
購物內容：食品等
消費金額：153元
開出地點：桃園市中壢區中山東路 3段88號
7-ELEVEN 桃園市龜山區「桃園縣第五二八分公司」
購物內容：食品等
消費金額：274元
開出地點：桃園市龜山區復興一路 264號1樓
STARBUCKS 彰化縣北斗鎮「彰化北斗門市部」
購物內容：飲品
消費金額：155元
開出地點：彰化縣北斗鎮中山路 1段375號
台灣電力公司 嘉義市東區「嘉義區營業處」
購物內容：電費
消費金額：550元
開出地點：嘉義市東區垂楊路 223號
一沐日 臺南市新市區「鑫成冷飲有限公司」
購物內容：飲品
消費金額：95元
開出地點：臺南市新市區華興街 102號1樓
麥當勞McDonald's 高雄市三民區「高雄明誠分公司」
購物內容：飲品
消費金額：38元
開出地點：高雄市三民區明誠二路50號
全家 Family Mart 花蓮縣新城鄉「新城嘉新分公司」
購物內容：食品等
消費金額：115元
開出地點：花蓮縣新城鄉花師街 37號1樓
統一發票9、10月中獎號碼一次看
📌特別獎號碼：25834483
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：46587380
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：41016094、98081574、07309261
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據財政部公布的114年9至10月統一發票中獎清冊，位於桃園市中壢區中山東路3段的「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」，開出了9、10月期統一發票千萬特別獎，據了解，這張發票購買的商品有蒜頭等食材生鮮，消費金額為153元。
🧄1000萬特別獎：阿潭ㄟ店專業生鮮市場
中獎店家：禾菘企業社阿潭ㄟ店
店家地址：桃園市中壢區中山東路 3段88號
消費金額：153元
購買品項：蒜頭以及食材。
包含桃園中壢的阿潭ㄟ店開出1千萬發票在內，9-10月統一發票一共開出11張特別獎發票，讓11人晉升富翁之列，而財神最眷顧台北、桃園兩地，開出最多張的千萬發票，而消費金額最低者出現在高雄，只花38元買麥當勞，完整名單如下：
Google Play 臺北市信義區「Google Asia Pacific Pte Ltd」
購物內容：應用程式訂閱費
消費金額：50元
開出地點：臺北市信義區
7-ELEVEN 臺北市信義區「台北市第六八七分公司」
購物內容：飲品等
消費金額：64元
開出地點：臺北市信義區松仁路 91-1號1樓
全聯福利中心 臺北市中正區「中正南昌分公司」
購物內容：飲品
消費金額：85元
開出地點：臺北市中正區南昌路 1段51巷1號
全家Family Mart 臺北市士林區「台北市第三五六門市部」
購物內容：食品等
消費金額：148元
開出地點：臺北市士林區延平北路 8段105號1樓
阿潭ㄟ店專業生鮮市場 桃園市中壢區「禾菘企業社」
購物內容：食品等
消費金額：153元
開出地點：桃園市中壢區中山東路 3段88號
7-ELEVEN 桃園市龜山區「桃園縣第五二八分公司」
購物內容：食品等
消費金額：274元
開出地點：桃園市龜山區復興一路 264號1樓
STARBUCKS 彰化縣北斗鎮「彰化北斗門市部」
購物內容：飲品
消費金額：155元
開出地點：彰化縣北斗鎮中山路 1段375號
台灣電力公司 嘉義市東區「嘉義區營業處」
購物內容：電費
消費金額：550元
開出地點：嘉義市東區垂楊路 223號
一沐日 臺南市新市區「鑫成冷飲有限公司」
購物內容：飲品
消費金額：95元
開出地點：臺南市新市區華興街 102號1樓
麥當勞McDonald's 高雄市三民區「高雄明誠分公司」
購物內容：飲品
消費金額：38元
開出地點：高雄市三民區明誠二路50號
全家 Family Mart 花蓮縣新城鄉「新城嘉新分公司」
購物內容：食品等
消費金額：115元
開出地點：花蓮縣新城鄉花師街 37號1樓
統一發票9、10月中獎號碼一次看
📌特別獎號碼：25834483
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：46587380
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：41016094、98081574、07309261
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。