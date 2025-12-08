我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳彥祖（右）教妻子Lisa S.（左）開賽車，態度溫和，網友大讚難怪他們結婚15年，彼此之間仍很甜蜜。（圖／摘自 IG@thatdanielwu)

▲吳彥祖（如圖）教妻子Lisa S.開賽車，從中得到不少樂趣，臉上看來都是笑意。（圖／摘自 IG@thatdanielwu)

▲吳彥祖曾是香港影壇的帥氣男神。（圖／摘自hkmdb）

香港影壇男神之一吳彥祖和名模妻子Lisa S.結婚15年，前些時候再度合體工作，他也趁機在社群發文大放閃，讓粉絲再一次的對兩人的甜蜜婚姻艷羨不已。日前他又發布教導如何Lisa開跑車的短片，只見Lisa說道：「你會站在我身旁邊發號施令，就像我們的婚姻一樣。」吳彥祖則答道：「這是我唯一能對你吼的時候。」揭露了他在婚姻中的地位。吳彥祖和Lisa走過15年的婚姻生活，難得還有他教她開賽車的情趣，他問Lisa感覺如何，又鼓勵她說：「我想你會很好的，我會在你身邊。」幫助她排解緊張的情緒。兩人一面有說有笑，吳彥祖全程坐在Lisa的旁邊細心指導，態度很溫柔。網友看到這段教開車的過程，都能理怪吳彥祖和Lisa的婚姻為何能甜蜜多年，認為他對Lisa十分體貼。他也對Lisa的表現大為讚賞，還加註「老司機」自我打趣，顯然兩人都從中得到很多的樂趣。1998年吳彥祖以《美少年之戀》迅速在影壇走紅，受封「千禧男神」，難免被傳緋聞，先與Maggie Q交往，但後來她演出《特警新人類2》時與陳冠希傳緋聞，不久就宣布跟吳彥祖分手，他後來曾承認有段時間因此得憂鬱症，還稱自己哭到睡著，醒來才發現已經哭過。直到再過一陣子吳彥祖與當年在香港也很走紅的混血名模Lisa經人介紹認識，展開祕密交往，才終於找到真命天女，8年後於南非森林舉行浪漫婚禮，生了個女兒吳斐然，儘管他還持續在影劇界發展，形象卻從英俊男神變成愛家好男人，反而更受到粉絲的欣賞。