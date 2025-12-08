我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SKM Park Outlets 高雄草衙打造「六大聖誕佈景」，包含巨型聖誕樹、雪花音樂秀、雪白冰屋村落、超萌北極熊等。（圖／SKM Park Outlets 高雄草衙提供）

▲鈴鹿賽道樂園推出「冰雪冒險 × 耶誕列車」雙主題活動。（圖／SKM Park Outlets 高雄草衙提供）

▲高達近9米的樹身中佈置多款人氣療癒系IP進行妝點，成為社群平台上廣受歡迎的拍照打卡點。（圖／義享時尚廣場提供）

▲4米高原創人氣IP厭世「橘貓重重」在高雄岡山樂購廣場與民眾近距離見面，超厭世表情療癒指數爆表。（圖／高雄岡山樂購廣場提供）

迎接12月的聖誕節到來，漢神巨蛋以超吸睛的16米高「貓狗奇蹟聖誕樹」與多款可愛好拍的迪士尼貓狗聖誕布置，營造滿滿節慶氛圍。SKM Park Outlets 高雄草衙被譽為「南台灣最夢幻聖誕地標」，今年以「雪境童話村」為主題打造六大聖誕佈景，每日都吸引大批遊客前往朝聖。鈴鹿賽道樂園則推出「冰雪冒險 × 耶誕列車」雙主題活動。義享時尚廣場1F大廳以近9公尺高的「魔法童心耶誕樹」成為焦點。高雄岡山樂購廣場則推出4米高的原創人氣IP—厭世「橘貓重重」期間限定登場，貓奴必衝。今年漢神巨蛋的1F廣場佈置以「光之歡樂聖誕節」呈現浪漫主題，廣場上充滿著各種可愛又好拍的迪士尼貓狗聖誕布置，包含手扶梯入口區的「小姐與流氓浪漫街角」，復古單車區則是結合眾多經典角色，展現電影中浪漫互動彩蛋。而聖誕樹主燈前方的星幕之始「星辰天幕廊道」兩側分別由<貓兒歷險記>與<布魯托>的角色展開鋪陳。主燈區「貓狗奇蹟聖誕樹」由三大場景結合組成，從紅毯延伸到101忠狗的幸福放送。SKM Park Outlets 高雄草衙打造「六大聖誕佈景」，包含巨型聖誕樹、雪花音樂秀、雪白冰屋村落、超萌北極熊等，每日皆吸引眾多遊客到場朝聖、拍照打卡。而「鈴鹿賽道樂園」則以雙重節慶體驗陪伴大小朋友，12/6-12/28期間每個假日的下午16:30《耶誕城冰雪之旅》正式開演，將由酷奇拉帶領小朋友一起走進奇幻的耶誕國度，彷彿置身冰雪世界，享受專屬於冬季的驚喜與感動。12/20-12/28晚間18:00-18:30還有冬日絕不能錯過的《耶誕列車出發！》活動限定登場，活動期間，新光三越會員可扣 200 點兌換搭乘資格，非會員亦可於現場以120元報名參與。義享時尚廣場於即日起至2026年1月4日期間，推出年度壓軸檔期「耶誕跨年慶」，以魔法為主題帶來視覺與聽覺雙重節慶體驗；同時將童心融入耶誕樹造景中，在高達近9米的樹身中佈置多款人氣療癒系IP進行妝點，成為社群平台上廣受歡迎的拍照打卡點。4米高原創人氣IP厭世「橘貓重重」即日起至115年1月11日期間，在高雄岡山樂購廣場與民眾近距離見面，超厭世表情療癒指數爆表。活動期間，只要與4米高橘貓重重合影、上傳打卡照，並完成指定簡單任務，就有機會獲得限定的「橘貓重重貼紙」，送完為止。活動期間，樂購廣場也同步推出多款限定「橘貓重重」來店禮等粉絲們來蒐集。