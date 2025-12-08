我是廣告 請繼續往下閱讀

由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷

為了替藍委顏寬恒助理費案解套，國民黨強推「助理費除罪化」爭議持續延燒，更有不願具名藍委直指，藍委陳玉珍版本法條「亂七八糟」，嚴格講起來是陷人於不義的版本。不過據了解，經過國民黨立法院黨團今（8）日召開幹部會議討論後，決定不急著推進修法，與會成員也認為這兩案不能硬幹，相關議題應讓各界充分討論、蒐集更多意見，達成共識後再考慮如何處理，且暫時還不會排案。這份由國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，新增「補助費用」；且立委統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用等。立法說明並指出，立委就所有權歸屬於其之補助費，如何運用及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」，草案日前已順利交付一讀付委。草案連署名單包括林思銘、蘇清泉、盧縣一、鄭正鈐、丁學忠、高金素梅、陳雪生、邱鎮軍、洪孟楷、黃仁、鄭天財、馬文君、謝龍介、呂玉玲、邱若華、陳超明、許宇甄、游顥、葛如鈞、翁曉玲、廖先翔、羅明才、林倩綺、徐欣瑩、楊瓊瓔、林德福、張嘉郡等27名立委。草案一出，立刻引發各黨立委助理反彈，狠批是為特定人開後門，就連黨內同志也不挺，直批該版本法條「亂七八糟」，嚴格講起來是陷人於不義的版本，另一位不願具名藍委也說，要再從長計議聲音慢慢浮現，更直呼「現在提出來的版本，是難以辯護的版本」。國民黨立法院黨團今天召開幹部會議討論，據悉，該場會議由黨團書記長羅智強主持，幹部會議最後決定，不急著推進修法，與會成員也認為這兩案不能硬幹，相關議題應讓各界充分討論、蒐集更多意見，達成共識後再考慮如何處理，且暫時還不會排案。不過，國民黨團稍早透過新聞稿表示，陳玉珍等人提出助理費除罪化修法，引發各界討論。今天上午黨團幹部會議，與會委員提出不同面向觀點，廣泛交換意見。今日黨團幹部會議僅為聽取各界意見，並未做成具體決議，並無所謂「暫緩推動」或「不決定暫緩推動」之決議。