美國紐約布魯克林一名自稱來自台灣的網美Pei Chung，涉嫌多次在高檔餐廳吃霸王餐，甚至向店家提出「肉償」要求，近日遭到當地警方逮捕，被關入雷克島監獄。在上周她所租的威廉斯堡一處豪華公寓也正式將她趕出，因為她欠下40,000美元房租，但女子過去在IG上所張貼的許多內衣和豪華奢侈品仍在房內，30天後房東才能將這些物品扔掉。根據紐約郵報報導，被指控連續吃「霸王餐」的爭議人物Pei Chung，已被趕出她在威廉斯堡（Williamsburg）豪華公寓。這位時常身穿 Prada、渴望成為網紅的女子，因拖欠房東、前紐約州州長史匹哲（Eliot Spitzer）的房租而被驅逐。紐約市法警倫祖利（Robert Renzulli）週二花了一小時，更換了Pei Chung在肯特大道 416 號（416 Kent Ave.）月租 $3,500 美元公寓的門鎖。由於Pei Chung被收押，公寓內目前並無人居住，警方已完成驅逐程序。Pei Chung在吃霸王餐超過十次後被逮捕，許多高級餐廳員工及老闆反映，女子假裝自己是美食網紅，吃完餐後拒絕付款並表示自己會幫忙宣傳，在Instagram上發布讓人看起來相當可口的餐飲照片，但店家拒絕；其中一家彼得盧格牛排館（Peter Luger）員工表示，她甚至提議以性服務來代替支付她的牛排費用。Pei Chung吃霸王餐的行為，在法官將她的保釋金定為4,500美元（約新台幣14萬元）後告一段落，女子送往雷克島（Rikers Island）監獄，還被命令進行心理評估。報導提到，根據法庭文件顯示，Pei Chung拖欠她的公寓房租高達40,000美元，她曾從這個公寓裡發布自己穿著內衣的照片。法警倫祖利表示，她的個人財物，包含家具、衣物、寢具等等仍在公寓裡。房東必須保管這些物品 30 天，之後才能將其扔掉。